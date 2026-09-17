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Líder do União Brasil repudia ilações e perseguição política contra ACM Neto a 17 dias da eleição: 'Não vão calar a voz de mudança do povo'

Sandro Régis afirma que insinuações e vazamentos seletivos têm a clara finalidade de confundir o eleitorado e prejudicar a campanha de ACM Neto

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:37

'Não zerou a fila da regulação e ainda deu calote nos médicos', disse Sandro Régis.
Deputado estadual Sandro Régis Crédito: Divulgação/Alba

O deputado estadual Sandro Régis, líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), repudiou o surgimento de insinuações e vazamentos seletivos a 17 dias da eleição ao governo da Bahia que, segundo ele, tem a clara finalidade de confundir o eleitorado e prejudicar a campanha do candidado a governador ACM Neto (União Brasil).

“Primeiro foi uma suposta delação, um documento apócrifo sem nenhuma credibilidade, agora um novo vazamento seletivo. É um claro movimento orquestrado de perseguição política que quer confundir a opinião pública a 17 dias da eleição e interferir no processo eleitoral a partir do uso massivo de mentiras”, repudiou Régis.

O deputado estadual observou que ACM Neto não ocupa cargo público desde que deixou a prefeitura de Salvador em 2020, o que desperta estranheza sobre as supostas denúncias surgirem agora seis anos depois, às vésperas de um processo eleitoral, cujas projeções colocam Neto como o próximo governador da Bahia.

“A gente sabe de onde estão partindo esses ataques, mas não adianta produzir fake news porque não vão conseguir calar a voz da mudança do povo baiano. A verdade vai vencer a mentira e a vontade do eleitor será soberana nas urnas no dia 4 de outubro”, ressaltou Sandro Régis.

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