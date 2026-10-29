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Líder religioso de Flávio Bolsonaro, pastor JB Carvalho defende resultado das eleições

Na manhã desta quinta-feira (29), bispo publicou uma imagem afirmando estar 'de férias do debate político'

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:59

JB e Flávio
JB e Flávio Crédito: Reprodução

Líder religioso do senador Flávio Bolsonaro, o bispo JB Carvalho, pastor e presidente da igreja evangélica apostólica Comunidade das Nações, defendeu o resultado das eleições em suas redes sociais.

Na quarta-feira (28), após a divulgação da carta golpista por Flávio Bolsonaro, na qual se autoproclama presidente eleito, JB Carvalho publicou no Instagram uma imagem na linha de respeito ao resultado das urnas. Na imagem constava "As eleições terminaram. Não tem terceiro turno. Vida que segue".

"Vamos viver a vida. Pare de profetizar o caos. Deus dará a cada um segundo suas obras. E Ele terá misericórdia do Brasil", escreveu na legenda acompanhando a publicação. "Hora de virar a página", escreveu nos stories do Instagram. Horas depois, JB Carvalho apagou a imagem publicada.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Na manhã desta quinta-feira (29), o bispo publicou uma imagem afirmando que "a quem interessar informo que estou de férias do debate político". O pastor afirmou que está "cansado da polarização" e que "vai continuar orando" pelo Brasil.

A Comunidade das Nações é uma igreja neopentecostal de Brasília, na qual Flávio Bolsonaro e a esposa Fernanda se batizaram em janeiro de 2024. Em dezembro do ano passado, o senador carioca inaugurou os compromissos públicos de sua candidatura em um culto na igreja.

No domingo antes do resultado das eleições, JB Carvalho publicou uma outra imagem dizendo que "Feliz é a nação cujo Deus é o senhor". Na legenda, escreveu que "Hoje é um grande dia para o Brasil. Toda terra será cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar".

Na segunda-feira, após a derrota de Flávio Bolsonaro, JB Carvalho escreveu que "A nação continua" nas mãos de Jesus. "Jesus continua no trono. Continue olhando para Ele. Nós vamos ver um avivamento no Brasil. Vida que segue!", afirmou na legenda.

A proximidade de Flávio Bolsonaro a JB Carvalho e à esposa bispa Dirce geraram questionamentos durante o pleito eleitoral quando o candidato prometeu que iria "consagrar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo".

JB Carvalho é autor de um livro, publicado originalmente em 2001, no qual critica a devoção à Nossa Senhora e defende que Nossa Senhora Aparecida deixe de ser reconhecida como padroeira do Brasil, alegando que a lei que estabelece o título é ilegal.

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