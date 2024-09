ELEIÇÃO EM SALVADOR

Lideranças do PSB abandonam Geraldo Júnior e declaram apoio a Kleber Rosa

Kleber Rosa agradeceu o apoio dos integrantes do PSB e cutucou o adversário do MDB

Depois de petistas abandonarem Geraldo Júnior (MDB), foi a vez agora de lideranças do PSB - partido da deputada federal Lídice da Mata - também deixarem a campanha do emedebista para declarar apoio ao candidato do PSOL, Kleber Rosa.