Lista: 10 novos deputados federais que vão representar a Bahia em 2027

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Thais Borges
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:44
Com uma renovação de 28,2%, a bancada da Bahia na Câmara dos Deputados terá pelo menos 10 novos nomes a partir de 2027.
Eles foram eleitos no domingo (4) e vão ocupar cadeiras que atualmente pertencem a parlamentares que não retornarão à Casa na próxima legislatura. Ao todo, o estado elegeu 39 deputados federais.
Quem são os deputados federais novatos na bancada da Bahia na Câmara dos Deputados
Dos que compõem a atual legislatura, há 11 novos nomes - o 11º nome era do deputado eleito Leo Prates, que tinha se licenciado neste ano. Ele também retorna na próxima legislatura.
Entre os novatos estão nomes que construíram suas trajetórias na política municipal, na Assembleia Legislativa da Bahia e em outras áreas de atuação.