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Lista: 10 novos deputados federais que vão representar a Bahia em 2027

Parlamentares foram eleitos no domingo (4) e farão sua estreia na Câmara dos Deputados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:44

Bahia terá 10 novos deputados federais na Câmara em 2027; veja quem são
Bahia terá 10 novos deputados federais na Câmara em 2027; veja quem são Crédito: Divulgação

Com uma renovação de 28,2%, a bancada da Bahia na Câmara dos Deputados terá pelo menos 10 novos nomes a partir de 2027.

Eles foram eleitos no domingo (4) e vão ocupar cadeiras que atualmente pertencem a parlamentares que não retornarão à Casa na próxima legislatura. Ao todo, o estado elegeu 39 deputados federais.

Quem são os deputados federais novatos na bancada da Bahia na Câmara dos Deputados

Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Manuel Rocha (União)  por Alba
Sandro Filho (PP) por Reprodução
1 de 10
Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução

Dos que compõem a atual legislatura, há 11 novos nomes - o 11º nome era do deputado eleito Leo Prates, que tinha se licenciado neste ano. Ele também retorna na próxima legislatura.

Entre os novatos estão nomes que construíram suas trajetórias na política municipal, na Assembleia Legislativa da Bahia e em outras áreas de atuação.

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