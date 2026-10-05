NOVAS CARAS

Lista: 10 novos deputados federais que vão representar a Bahia em 2027

Parlamentares foram eleitos no domingo (4) e farão sua estreia na Câmara dos Deputados

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:44

Bahia terá 10 novos deputados federais na Câmara em 2027; veja quem são Crédito: Divulgação

Com uma renovação de 28,2%, a bancada da Bahia na Câmara dos Deputados terá pelo menos 10 novos nomes a partir de 2027.

Eles foram eleitos no domingo (4) e vão ocupar cadeiras que atualmente pertencem a parlamentares que não retornarão à Casa na próxima legislatura. Ao todo, o estado elegeu 39 deputados federais.

Quem são os deputados federais novatos na bancada da Bahia na Câmara dos Deputados 1 de 10

Dos que compõem a atual legislatura, há 11 novos nomes - o 11º nome era do deputado eleito Leo Prates, que tinha se licenciado neste ano. Ele também retorna na próxima legislatura.