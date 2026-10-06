Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja a lista oficial dos 70 deputados federais eleitos por São Paulo em 2026

A lista inclui representantes de 14 partidos, com destaque para o PL, seguido pelo PT

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:32

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

No último domingo (4), eleitores de São Paulo definiram os 70 deputados federais que vão representar o estado na próxima legislatura, formando uma bancada que reúne nomes de diferentes partidos e perfis políticos. Entre os eleitos estão parlamentares que já têm experiência na Câmara dos Deputados, além de novos nomes que passam a integrar a representação do estado no Congresso Nacional.

A lista inclui representantes de 14 partidos, com destaque para o PL, que elegeu 19 deputados, seguido pelo PT, com 10, e Republicanos, com sete. A bancada paulista também terá representantes de Podemos, PSD, PSOL, MDB, PP, União Brasil, Novo, PSB, PRD, PSDB e Missão. 

Leia mais

Imagem - Veja a lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Veja a lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Imagem - Quem é Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma eleito deputado federal aos 26 anos

Quem é Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma eleito deputado federal aos 26 anos

Imagem - Quem é Ana Elisa, a deputada federal de 21 anos mais votada do PT no Brasil

Quem é Ana Elisa, a deputada federal de 21 anos mais votada do PT no Brasil

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
1 de 10
A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Deputados federais eleitos por São Paulo

Adriana Ventura (Novo)

Alencar Santana (PT)

Altair Moraes (Republicanos)

Ana Carolina Oliveira (Podemos)

Arlindo Chinaglia (PT)

Baleia Rossi (MDB)

Capitão Augusto (PL)

Carlos Bezerra Jr. (PSD)

Carlos Sampaio (PSD)

Carlos Zarattini (PT)

Celso Russomanno (Republicanos)

Coronel Telhada (PP)

Delegado Bruno Lima (Podemos)

Delegado Palumbo (Podemos)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL)

Dra. Sandra Tadeu (PL)

Edinho Araújo (PRD)

Edinho Silva (PT)

Eduardo Cury (PL)

Enrico Misasi (MDB)

Erika Hilton (PSOL)

Felipe Becari (Podemos)

Gil Diniz (PL)

Guilherme Cortez (PSOL)

Guilherme Piai (Republicanos)

Igor Soares (PSD)

Jefferson Campos (PL)

Jilmar Tatto (PT)

João Cury (MDB)

João Paulo Cunha (PT)

Jonas Donizette (PSB)

Juliana Cardoso (PT)

Kiko Celeguim (PT)

Kim Kataguiri (Missão)

Lucas Pavanato (PL)

Luiz Fernando Machado (PL)

Luiz Philippe de O. e Bragança (PL)

Luna Zarattini (PT)

Marcio Alvino (PL)

Marcos Neves (PSD)

Marcos Pereira (Republicanos)

Maria Rosas (Republicanos)

Marina Helena (Novo)

Mario Frias (PL)

Mauricio Neves (PP)

Miguel Lombardi (PL)

Milton Leite Filho (União Brasil)

Motta (PL)

Natalia Boulos (PSOL)

Ney Santos (Republicanos)

Nilto Tatto (PT)

Pastor Marco Feliciano (PL)

Paulo Alexandre Barbosa (PSD)

Paulo Freire (PL)

Paulo Serra (PSDB)

Professora Luciene Cavalcante (PSOL)

Renata Abreu (Podemos)

Renato Bolsonaro (PL)

Rodrigo Gambale (Podemos)

Rosana Valle (PL)

Samia Bomfim (PSOL)

Sargento Nantes (PP)

Saulo Pedroso (PSD)

Sidney Cruz (MDB)

Sirlange Manga (União Brasil)

Sonia Guajajara (PSOL)

Tabata Amaral (PSB)

Thiago dos Reis (PT)

Thiago Surfista (PL)

Wesley Cezar Lelinho (PL)

Por partido, a lista fica assim:

PL: 19

PT: 10

Republicanos: 7

Podemos: 6

PSD: 6

PSOL: 6

MDB: 4

PP: 3

União Brasil: 2

Novo: 2

PSB: 2

PRD: 1

PSDB: 1

Missão: 1

Total: 70 deputados.

Mais recentes

Imagem - Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música neste sábado na Ribeira

Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música neste sábado na Ribeira
Imagem - Peste pneumônica: morte de pesquisadora na Rússia provoca alerta internacional

Peste pneumônica: morte de pesquisadora na Rússia provoca alerta internacional
Imagem - Com 28 senadores, PL poderá sozinho protocolar CPIs e PECs a partir de 2027

Com 28 senadores, PL poderá sozinho protocolar CPIs e PECs a partir de 2027