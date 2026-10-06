NOVA BANCADA

Veja a lista oficial dos 70 deputados federais eleitos por São Paulo em 2026

A lista inclui representantes de 14 partidos, com destaque para o PL, seguido pelo PT

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:32

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

No último domingo (4), eleitores de São Paulo definiram os 70 deputados federais que vão representar o estado na próxima legislatura, formando uma bancada que reúne nomes de diferentes partidos e perfis políticos. Entre os eleitos estão parlamentares que já têm experiência na Câmara dos Deputados, além de novos nomes que passam a integrar a representação do estado no Congresso Nacional.

A lista inclui representantes de 14 partidos, com destaque para o PL, que elegeu 19 deputados, seguido pelo PT, com 10, e Republicanos, com sete. A bancada paulista também terá representantes de Podemos, PSD, PSOL, MDB, PP, União Brasil, Novo, PSB, PRD, PSDB e Missão.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades 1 de 10

Deputados federais eleitos por São Paulo

Adriana Ventura (Novo)

Alencar Santana (PT)

Altair Moraes (Republicanos)

Ana Carolina Oliveira (Podemos)

Arlindo Chinaglia (PT)

Baleia Rossi (MDB)

Capitão Augusto (PL)

Carlos Bezerra Jr. (PSD)

Carlos Sampaio (PSD)

Carlos Zarattini (PT)

Celso Russomanno (Republicanos)

Coronel Telhada (PP)

Delegado Bruno Lima (Podemos)

Delegado Palumbo (Podemos)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL)

Dra. Sandra Tadeu (PL)

Edinho Araújo (PRD)

Edinho Silva (PT)

Eduardo Cury (PL)

Enrico Misasi (MDB)

Erika Hilton (PSOL)

Felipe Becari (Podemos)

Gil Diniz (PL)

Guilherme Cortez (PSOL)

Guilherme Piai (Republicanos)

Igor Soares (PSD)

Jefferson Campos (PL)

Jilmar Tatto (PT)

João Cury (MDB)

João Paulo Cunha (PT)

Jonas Donizette (PSB)

Juliana Cardoso (PT)

Kiko Celeguim (PT)

Kim Kataguiri (Missão)

Lucas Pavanato (PL)

Luiz Fernando Machado (PL)

Luiz Philippe de O. e Bragança (PL)

Luna Zarattini (PT)

Marcio Alvino (PL)

Marcos Neves (PSD)

Marcos Pereira (Republicanos)

Maria Rosas (Republicanos)

Marina Helena (Novo)

Mario Frias (PL)

Mauricio Neves (PP)

Miguel Lombardi (PL)

Milton Leite Filho (União Brasil)

Motta (PL)

Natalia Boulos (PSOL)

Ney Santos (Republicanos)

Nilto Tatto (PT)

Pastor Marco Feliciano (PL)

Paulo Alexandre Barbosa (PSD)

Paulo Freire (PL)

Paulo Serra (PSDB)

Professora Luciene Cavalcante (PSOL)

Renata Abreu (Podemos)

Renato Bolsonaro (PL)

Rodrigo Gambale (Podemos)

Rosana Valle (PL)

Samia Bomfim (PSOL)

Sargento Nantes (PP)

Saulo Pedroso (PSD)

Sidney Cruz (MDB)

Sirlange Manga (União Brasil)

Sonia Guajajara (PSOL)

Tabata Amaral (PSB)

Thiago dos Reis (PT)

Thiago Surfista (PL)

Wesley Cezar Lelinho (PL)

Por partido, a lista fica assim:

PL: 19

PT: 10

Republicanos: 7

Podemos: 6

PSD: 6

PSOL: 6

MDB: 4

PP: 3

União Brasil: 2

Novo: 2

PSB: 2

PRD: 1

PSDB: 1

Missão: 1