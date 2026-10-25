ELEIÇÃO 2026

Locais de votação mudaram: saiba como consultar onde votar no 2º turno

Eleição acontece neste domingo (25); na Bahia, pelo menos cinco locais de votação tiveram mudanças

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:00

Seu local de votação mudou? Saiba como consultar onde votar no 2º turno Crédito: Reprodução | TRE

Eleitoras e eleitores devem conferir com antecedência o local de votação para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para este domingo (25). Na Bahia, pelo menos cinco locais tiveram mudanças, de acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A consulta pode ser feita pelos canais digitais da Justiça Eleitoral, como o aplicativo e-Título, o Autoatendimento Eleitoral e o assistente virtual ChatVote. A recomendação é confirmar o endereço antes de sair de casa para evitar deslocamentos desnecessários no dia da votação.

Deputados mais votados do país 1 de 16

Como consultar o local de votação

e-Título

O eleitor pode consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Após baixar o aplicativo na loja oficial do aparelho e acessar a conta, basta selecionar a opção “Onde votar” para verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral.

Autoatendimento Eleitoral

Outra opção é acessar o Autoatendimento Eleitoral pelos portais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou dos tribunais regionais eleitorais. A ferramenta permite consultar informações eleitorais e acessar outros serviços pela internet.

ChatVote

O ChatVote é o assistente virtual da Justiça Eleitoral. Para utilizá-lo, basta entrar no portal do TSE, localizar o ícone de atendimento no canto inferior direito da página e enviar uma mensagem com a dúvida. A ferramenta também pode ser acessada pelo e-Título, conforme a disponibilidade do serviço.

Mudanças nos locais de votação na Bahia

Segundo o TRE-BA, as alterações identificadas até segunda-feira (19) atingiam pelo menos cinco locais de votação em três municípios do interior da Bahia. O tribunal informou que os dados poderiam ser atualizados.

Já os sistemas do TSE indicavam 441 seções eleitorais com alteração no local de votação entre o primeiro e o segundo turno. De acordo com a Justiça Eleitoral, os números estavam sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluíam os registros e ajustes necessários.