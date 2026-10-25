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Locais de votação mudaram: saiba como consultar onde votar no 2º turno

Eleição acontece neste domingo (25); na Bahia, pelo menos cinco locais de votação tiveram mudanças

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:00

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas
Seu local de votação mudou? Saiba como consultar onde votar no 2º turno Crédito: Reprodução | TRE

Eleitoras e eleitores devem conferir com antecedência o local de votação para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para este domingo (25). Na Bahia, pelo menos cinco locais tiveram mudanças, de acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A consulta pode ser feita pelos canais digitais da Justiça Eleitoral, como o aplicativo e-Título, o Autoatendimento Eleitoral e o assistente virtual ChatVote. A recomendação é confirmar o endereço antes de sair de casa para evitar deslocamentos desnecessários no dia da votação.

Deputados mais votados do país

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos. por Reprodução
Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos. por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) conquistou 684.372 votos no Ceará. por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu 583.107 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) recebeu 560.223 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) recebeu 524.219 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Reprodução/Redes sociais
Kim Kataguiri (Missão-SP) recebeu 520.071 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) recebeu 476.383 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) recebeu 425.399 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Lucas Polese (PL-ES) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo com 419.735 votos. por Divulgação, ALES
Delegado Caveira (PL-PA) recebeu 414.927 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Maurício Marcon (PL-RS) recebeu 379.834 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Renato Bolsonaro (PL-SP) recebeu 379.312 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook-Renato Bolsonaro
Sargento Nantes (PP-SP) recebeu 333.401 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook
Jader Filho (MDB-PA) recebeu 326.617 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Marcelo Camará, Ministério das Cidades
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Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Como consultar o local de votação

e-Título

O eleitor pode consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Após baixar o aplicativo na loja oficial do aparelho e acessar a conta, basta selecionar a opção “Onde votar” para verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral.

Autoatendimento Eleitoral

Outra opção é acessar o Autoatendimento Eleitoral pelos portais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou dos tribunais regionais eleitorais. A ferramenta permite consultar informações eleitorais e acessar outros serviços pela internet.

ChatVote

O ChatVote é o assistente virtual da Justiça Eleitoral. Para utilizá-lo, basta entrar no portal do TSE, localizar o ícone de atendimento no canto inferior direito da página e enviar uma mensagem com a dúvida. A ferramenta também pode ser acessada pelo e-Título, conforme a disponibilidade do serviço.

Mudanças nos locais de votação na Bahia

Segundo o TRE-BA, as alterações identificadas até segunda-feira (19) atingiam pelo menos cinco locais de votação em três municípios do interior da Bahia. O tribunal informou que os dados poderiam ser atualizados.

Já os sistemas do TSE indicavam 441 seções eleitorais com alteração no local de votação entre o primeiro e o segundo turno. De acordo com a Justiça Eleitoral, os números estavam sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluíam os registros e ajustes necessários.

No segundo turno, mais de 158 milhões de brasileiros devem votar para presidente da República. Em seis estados e no Distrito Federal, também haverá votação para governador.

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