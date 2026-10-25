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Lorenzo Pazolini vence o segundo turno e vai governar o Espírito Santo

Candidato do Republicanos disputou com Ricardo Ferraço, do MDB

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:17

Lorenzo Pazolini
Lorenzo Pazolini Crédito: Divulgação

Com 97,34% das urnas apuradas, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito para governar o estado do Espírito Santo.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pazolini recebeu, até o momento, 1.116.303 dos votos válidos, o que equivale a 52,01%. Ele disputou o segundo turno com Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 1.030.156 votos (47,99%).

Lorenzo Pazolini foi prefeito de Vitória por dois mandatos. Em 2026, deixou o comando municipal para disputar o governo do Espírito Santo.

Natural da capital capixaba, tem 44 anos, já foi deputado estadual e é delegado de polícia.

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