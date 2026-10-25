Lorenzo Pazolini vence o segundo turno e vai governar o Espírito Santo

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Agência Brasil
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:17
Com 97,34% das urnas apuradas, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito para governar o estado do Espírito Santo.
Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pazolini recebeu, até o momento, 1.116.303 dos votos válidos, o que equivale a 52,01%. Ele disputou o segundo turno com Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 1.030.156 votos (47,99%).
Lorenzo Pazolini foi prefeito de Vitória por dois mandatos. Em 2026, deixou o comando municipal para disputar o governo do Espírito Santo.
Natural da capital capixaba, tem 44 anos, já foi deputado estadual e é delegado de polícia.