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Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira quebram recorde histórico de votos para deputado federal

- Os dois superaram a marca de Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1,84 milhão de votos em 2018

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:38

Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira se tornam os deputados federais mais votados da história Crédito: Reprodução

O vereador Lucas Pavanato (PL-SP) se tornou o deputado federal mais votado da história, na noite deste domingo (4). Com 94% das urnas de São Paulo apuradas, ele já tinha mais de 2.856 milhões de votos.

Mas ele não foi o único. O já deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se reelegeu também com um número maior do que o recorde anterior. Com mais de 87,7% das urnas apuradas, Nikolas já tem mais de 2,81 milhões de votos.

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Com isso, os dois superaram o recorde de votação para a Câmara dos Deputados, que pertencia a Eduardo Bolsonaro. Em 2018, Eduardo foi eleito deputado federal pelo então PSL com 1.843.735 votos em São Paulo.

Na eleição anterior, quando foi eleito deputado federal pela primeira vez, Nikolas obteve 1,4 milhão de votos.

Biografia

Lucas Pavanato é youtuber e ativista de direita. Ele começou na vida política como militante do MBL e se tornou assessor do vereador Fernando Holiday.