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Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira quebram recorde histórico de votos para deputado federal

- Os dois superaram a marca de Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1,84 milhão de votos em 2018

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:38

Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira se tornam os deputados federais mais votados da história
Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira se tornam os deputados federais mais votados da história Crédito: Reprodução

O vereador Lucas Pavanato (PL-SP) se tornou o deputado federal mais votado da história, na noite deste domingo (4). Com 94% das urnas de São Paulo apuradas, ele já tinha mais de 2.856 milhões de votos.

Mas ele não foi o único. O já deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se reelegeu também com um número maior do que o recorde anterior. Com mais de 87,7% das urnas apuradas, Nikolas já tem mais de 2,81 milhões de votos.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
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A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Com isso, os dois superaram o recorde de votação para a Câmara dos Deputados, que pertencia a Eduardo Bolsonaro. Em 2018, Eduardo foi eleito deputado federal pelo então PSL com 1.843.735 votos em São Paulo.

Na eleição anterior, quando foi eleito deputado federal pela primeira vez, Nikolas obteve 1,4 milhão de votos.

Biografia

Lucas Pavanato é youtuber e ativista de direita. Ele começou na vida política como militante do MBL e se tornou assessor do vereador Fernando Holiday.

Após as eleições de 2022, alinhou-se ao PL e Nikolas Ferreira. Na eleição de 2026, ele apareceu no horário eleitoral ao lado do deputado de Nikolas Ferreira (PL).

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