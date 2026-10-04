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Lucas Ribeiro é reeleito governador da Paraíba no primeiro turno

Segundo o TSE, 89,24% das urnas foram apuradas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:12

Lucas Ribeiro (PP)
Lucas Ribeiro (PP) Crédito: Divulgação

Lucas Ribeiro (Progressistas) foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (4). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, às 19h06, Lucas registrava 1.303.239 votos, com 89,24% das urnas apuradas.

Em segundo lugar, segundo o TSE, ficou Efraim Filho (PL), com 494.078 votos (24,4%), seguido por Cícero Lucena (PP), com 218.179 votos (10,77%).

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo da Paraíba.

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Atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro assumiu o cargo em abril de 2026, após a renúncia de João Azevêdo. Antes, foi vereador e vice-prefeito de Campina Grande, além de vice-governador do estado. Em 2026, buscava a reeleição.

*Com informações da Agência Brasil

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