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Luiza Erundina é eleita deputada aos 91 anos e vira a parlamentar mais idosa da Alesp

Ex-prefeita de São Paulo alcança marca inédita no país e garante uma das 94 cadeiras da casa a partir de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:53

Aos 91 anos, Luiza Erundina é eleita a deputada estadual mais idosa da história do país.
Aos 91 anos, Luiza Erundina é eleita a deputada estadual mais idosa da história do país Crédito: Jose Cruz, Agência Brasil

A conquista de um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pela ex-prefeita Luiza Erundina (PSOL) fez da parlamentar a deputada mais idosa a assumir uma vaga estadual na história do país. Eleita aos 91 anos com 169.567 votos nas eleições de 2026, a deputada estadual eleita reforçou sua força nas urnas e garantiu uma das 94 cadeiras da Alesp para o mandato que começa no início de fevereiro de 2027.

Deputados mais votados do país

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos. por Reprodução
Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos. por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) conquistou 684.372 votos no Ceará. por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu 583.107 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) recebeu 560.223 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) recebeu 524.219 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Reprodução/Redes sociais
Kim Kataguiri (Missão-SP) recebeu 520.071 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) recebeu 476.383 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) recebeu 425.399 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Lucas Polese (PL-ES) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo com 419.735 votos. por Divulgação, ALES
Delegado Caveira (PL-PA) recebeu 414.927 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Maurício Marcon (PL-RS) recebeu 379.834 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Renato Bolsonaro (PL-SP) recebeu 379.312 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook-Renato Bolsonaro
Sargento Nantes (PP-SP) recebeu 333.401 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook
Jader Filho (MDB-PA) recebeu 326.617 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Marcelo Camará, Ministério das Cidades
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Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

A ocupação da cadeira na Alesp a partir de fevereiro de 2027 consolida uma virada no perfil do Legislativo paulista. Ao atingir a 13ª colocação geral do estado nas eleições de 2026, a parlamentar nordestina supera a marca de maior idade da Casa, ocupada até então pelo petista Eduardo Suplicy, de 85 anos. A reestruturação da bancada do Psol ganha tração inédita com o retorno institucional de Erundina.

Tarifa zero lidera pauta da deputada estadual da Alesp

Lutar por tarifa zero no transporte público, proteger os direitos humanos e fortalecer a saúde e a educação públicas formam a espinha dorsal das prioridades da deputada mais velha do país para os próximos quatro anos. O plano de trabalho para a Alesp propõe também a ampliação da participação popular direta e o apoio irrestrito a mulheres, crianças e adolescentes.

A desconstrução de preconceitos etários ganha tom de celebração no pleito. A cientista política Jacqueline Pitanguy, coordenadora executiva da ONG Cidadania, Estudo e Pesquisa (CEPIA), ressalta em entrevista à Rádio Nacional (EBC) que o resultado das urnas quebra estereótipos ultrapassados:

Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância

Jacqueline Pitanguy

Cientista política e coordenadora executiva da ONG Cidadania, Estudo e Pesquisa (CEPIA)

"Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância", afirmou.

Sete mandatos na Câmara marcam trajetória de Erundina

Sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados credenciam a bagagem técnica que a deputada estadual leva para o parlamento de São Paulo. Ao longo do mandato federal, a deputada mais velha da Alesp impulsionou leis marcantes, como a criação do Fundo Nacional de Habitação Popular, a Lei das Brinquedotecas em hospitais pediátricos, a vinculação de gestantes no SUS, o amparo acadêmico a mães estudantes e a instituição do Dia Nacional do Forró.

Natural de Uiraúna, no sertão da Paraíba, onde nasceu em 1934, a assistente social construiu uma das trajetórias mais emblemáticas do Sudeste. A deputada estadual fez história como a primeira mulher de esquerda a chefiar a Prefeitura de São Paulo (1989-1992), feito que agora deságua no mandato conquistado nas eleições de 2026.

Aos 91 anos, Erundina assume novo desafio na política paulista

A atuação da deputada estadual a partir de 2027 promete movimentar o debate sobre longevidade política na Alesp. A presença da deputada mais velha do país reforça o peso da experiência em uma das Casas Legislativas mais influentes do Brasil após o resultado das eleições de 2026. A chegada da deputada mais velha à Alesp renova o fôlego das pautas sociais paulistas.

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026

Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Bacelar (PV). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Jorge Araújo (PP). Já era suplente e foi eleito como suplente novamente.  por Câmara Municipal de Salvador
José Carlos Araújo (PDT) - não se candidatou à reeleição por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) - não tentou a reeleição e lançou o filho, Manuel Rocha, que foi eleito deputado federal.  por Câmara dos Deputados
Lídice da Mata (PSB). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Marcelo Nilo (Republicanos). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães (PSD). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Rogéria Santos (Republicanos). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Waldenor Pereira (PT). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Zé Neto (PT). Foi eleito como suplente.  por Divulgação
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Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados

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