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Luiza Erundina é eleita deputada aos 91 anos e vira a parlamentar mais idosa da Alesp

Ex-prefeita de São Paulo alcança marca inédita no país e garante uma das 94 cadeiras da casa a partir de fevereiro

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:53

Aos 91 anos, Luiza Erundina é eleita a deputada estadual mais idosa da história do país Crédito: Jose Cruz, Agência Brasil

A conquista de um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pela ex-prefeita Luiza Erundina (PSOL) fez da parlamentar a deputada mais idosa a assumir uma vaga estadual na história do país. Eleita aos 91 anos com 169.567 votos nas eleições de 2026, a deputada estadual eleita reforçou sua força nas urnas e garantiu uma das 94 cadeiras da Alesp para o mandato que começa no início de fevereiro de 2027.

Deputados mais votados do país 1 de 16

A ocupação da cadeira na Alesp a partir de fevereiro de 2027 consolida uma virada no perfil do Legislativo paulista. Ao atingir a 13ª colocação geral do estado nas eleições de 2026, a parlamentar nordestina supera a marca de maior idade da Casa, ocupada até então pelo petista Eduardo Suplicy, de 85 anos. A reestruturação da bancada do Psol ganha tração inédita com o retorno institucional de Erundina.

Tarifa zero lidera pauta da deputada estadual da Alesp

Lutar por tarifa zero no transporte público, proteger os direitos humanos e fortalecer a saúde e a educação públicas formam a espinha dorsal das prioridades da deputada mais velha do país para os próximos quatro anos. O plano de trabalho para a Alesp propõe também a ampliação da participação popular direta e o apoio irrestrito a mulheres, crianças e adolescentes.

A desconstrução de preconceitos etários ganha tom de celebração no pleito. A cientista política Jacqueline Pitanguy, coordenadora executiva da ONG Cidadania, Estudo e Pesquisa (CEPIA), ressalta em entrevista à Rádio Nacional (EBC) que o resultado das urnas quebra estereótipos ultrapassados:

Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância Jacqueline Pitanguy Cientista política e coordenadora executiva da ONG Cidadania, Estudo e Pesquisa (CEPIA)

"Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância", afirmou.

Sete mandatos na Câmara marcam trajetória de Erundina

Sete mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados credenciam a bagagem técnica que a deputada estadual leva para o parlamento de São Paulo. Ao longo do mandato federal, a deputada mais velha da Alesp impulsionou leis marcantes, como a criação do Fundo Nacional de Habitação Popular, a Lei das Brinquedotecas em hospitais pediátricos, a vinculação de gestantes no SUS, o amparo acadêmico a mães estudantes e a instituição do Dia Nacional do Forró.

Natural de Uiraúna, no sertão da Paraíba, onde nasceu em 1934, a assistente social construiu uma das trajetórias mais emblemáticas do Sudeste. A deputada estadual fez história como a primeira mulher de esquerda a chefiar a Prefeitura de São Paulo (1989-1992), feito que agora deságua no mandato conquistado nas eleições de 2026.

Aos 91 anos, Erundina assume novo desafio na política paulista

A atuação da deputada estadual a partir de 2027 promete movimentar o debate sobre longevidade política na Alesp. A presença da deputada mais velha do país reforça o peso da experiência em uma das Casas Legislativas mais influentes do Brasil após o resultado das eleições de 2026. A chegada da deputada mais velha à Alesp renova o fôlego das pautas sociais paulistas.