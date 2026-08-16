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Lula ataca a direita, defende terras raras e fala em eleger maioria no Congresso no 1º ato de campanha

Ato ocorre neste domingo (16/8) no estádio Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:12

Lula ataca a direita, defende terras raras e fala em eleger maioria no Congresso no 1º ato de campanha Crédito: Rebeca Ligabue/Metrópoles

Em ato no estádio Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, neste domingo (16/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou a direita, defendeu a exploração das terras raras pelo Brasil e afirmou ser necessário eleger maioria no Congresso Nacional.

“Eu sou o primeiro presidente da República eleito três vezes. Enquanto eu for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar a direita governar. Uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio. Uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade com a vacina”, afirmou Lula.

Lula e Janja

Janja e Lula por Reprodução
Janja e Lula por Reprodução / Redes Sociais
Lula e Janja por Reprodução
Janja e Lula no desfile de Sete de Setembro por Reprodução
Janja e Lula por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Janja e Lula por Reprodução
Janja, Lula e Alckmin assistem ao desfile de Carnaval usando as cores da rebaixada Acadêmicos de Niterói. por (Foto: Antonio Lacerda/EFE)
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Margareth Menezes e Janja Lula da Silva no velório de Preta Gil por Reprodução/TV Globo
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes por Reprodução/ X
Macron, Lula e Janja por Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
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Janja e Lula por Reprodução

Ao citar sobre terras raras, Lula afirmou que “a gente não quer exportar o mineral bruto para depois comprar as coisas prontas dele. Nós queremos extrair aqui, transformar aqui, industrializar aqui, produzir aqui, gerar emprego aqui e gerar riqueza”.

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