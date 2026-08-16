ELEIÇÕES

Lula ataca a direita, defende terras raras e fala em eleger maioria no Congresso no 1º ato de campanha

Ato ocorre neste domingo (16/8) no estádio Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, em São Paulo

Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:12

Lula ataca a direita, defende terras raras e fala em eleger maioria no Congresso no 1º ato de campanha Crédito: Rebeca Ligabue/Metrópoles

Em ato no estádio Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, neste domingo (16/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou a direita, defendeu a exploração das terras raras pelo Brasil e afirmou ser necessário eleger maioria no Congresso Nacional.

“Eu sou o primeiro presidente da República eleito três vezes. Enquanto eu for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar a direita governar. Uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio. Uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade com a vacina”, afirmou Lula.

Lula e Janja 1 de 14