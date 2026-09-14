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Lula avança em pesquisa e fica numericamente à frente de todos os adversários no 2º turno

Na simulação contra Flávio, presidente registra 47% das intenções de voto, ante 46% do senador

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:02

Lula, Flávio e Cury aparecem na frente em pesquisa
Lula, Flávio e Cury aparecem na frente em pesquisa Crédito: Divulgação

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece numericamente à frente de todos os adversários testados nos cenários de segundo turno da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14). O petista reverteu as desvantagens numéricas que tinha diante do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do escritor Augusto Cury (Avante), embora permaneça tecnicamente empatado com os dois.

Na simulação contra Flávio, Lula registra 47% das intenções de voto, ante 46% do senador. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum dos dois somam 6%, enquanto 1% não sabe ou não respondeu. Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro, o cenário era inverso: Flávio tinha 46% e Lula, 45%, também em empate técnico.

Conheça os candidatos à presidência de 2026 e suas profissões

Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação
Clariana Barão (DC), profissão: Advogada. por Divulgação
Edmilson Costa (PCB), profissão: Professor. por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL), profissão: Bacharel em Direito e senador. por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU), profissão: Professor. por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB), profissão: Servidor público estadual. por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), profissão:Torneiro mecânico e político. por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão), profissão: Ativista e fundador do MBL. por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo), profissão: Administrador de empresas e empresário. por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD), profissão: Médico ortopedista, cirurgião e ex-governador. por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO), profissão:  Jornalista e dirigente político. por Reprodução
Samara Martins (UP), profissão: Cirurgiã-dentista. por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata), profissão: Médico veterinário. por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral. Profissão: Empresário, escritor e influenciador digital. por Record
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Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação

Lula também passou à frente de Cury numericamente, com 45% contra 42%. Como a diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. Na rodada anterior, Cury tinha 45% e Lula, 43%. Brancos, nulos ou nenhum somam agora 11%, e 2% não souberam responder.

Na disputa com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula venceria por 47% a 41%. A vantagem do petista passou de três para seis pontos porcentuais: na pesquisa anterior, Lula tinha 46% e Caiado, 43%, em empate técnico. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos representam 11%, e 1% não sabe ou não respondeu.

A maior vantagem de Lula ocorre nos confrontos com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e com o ativista Renan Santos (Missão). O presidente venceria Zema por 49% a 38%, ante 47% a 40% na rodada anterior. Contra Renan, Lula marca 48% e o adversário, 37%; anteriormente, o placar era de 47% a 39%. Os que escolheriam branco, nulo ou nenhum somam 11% no cenário com Zema e 14% na disputa com Renan.

A Nexus entrevistou 2.003 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 11 e 13 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04076/2026.

Tags:

Lula Pesquisa Flávio Bolsonaro Pesquisa Eleitoral Augusto Cury

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