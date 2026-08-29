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Lula comete gafe durante evento, confunde Janja com a ex-mulher Marisa e gera climão

Lula participou do ato Mulheres com Lula, realizado na Serraria Souza Pinto, no Centro de Belo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:15

Lula comete gafe durante evento, confunde Janja com a ex-mulher Marisa e gera climão Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu uma gafe durante discurso em evento realizado neste sábado (29), em Belo Horizonte (MG) e trocou o nome da ex-mulher Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017, pelo da atual esposa, Janja Lula da Silva. 

Lula participou do ato Mulheres com Lula, realizado na Serraria Souza Pinto, no Centro de Belo Horizonte. A agenda reuniu a primeira-dama Janja Lula da Silva, candidatas, autoridades do governo e representantes de movimentos sociais.

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