'ALVO'

Lula deve participar de debates contra Flávio Bolsonaro se houver 2º turno

Ministro da Secom, Sidônio Palmeira afirmou em Salvador que o presidente não teria problema em enfrentar o senador em um eventual segundo turno; Lula não participou dos debates na primeira etapa da eleição



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:44

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' Crédito: Reprodução/Globonews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá participar dos debates caso avance ao segundo turno da eleição e enfrente o senador Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste domingo (4) o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.

A declaração foi dada em Salvador, onde o ministro acompanhou a votação do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' 1 de 6

“Lula não tem nenhum problema (em participar dos debates). Caso aconteça o segundo turno, ele vai para os debates e vai desmascarar esse adversário, que é um representante da extrema-direita”, declarou.

O ministro também demonstrou confiança na vitória de Lula no primeiro turno e minimizou o crescimento de Flávio Bolsonaro na reta final da campanha, apontado pelas pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas no sábado (3).

“A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo”, afirmou.

Lula faltou aos debates no primeiro turno

Lula não participou dos debates realizados no primeiro turno. O presidente não compareceu ao encontro da Band e também não participou do debate que seria promovido pela Globo, posteriormente cancelado.

A decisão de não participar dos debates partiu do próprio presidente. Lula avaliou que seria um erro dividir o palco com vários candidatos de direita, por considerar que seria alvo dos demais concorrentes e teria pouco tempo para responder às críticas.

Em vez dos debates, o petista participou de uma entrevista ao Flow Podcast.