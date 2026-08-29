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Lula diz que Congresso aprovará fim da escala 6x1 e promete defender soberania nacional de ameaça estrangeira

Presidente disse que nenhum governo estrangeiro poderá interferir no País enquanto ele estiver na Presidência



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:08

Lula diz que Congresso aprovará fim da escala 6x1 e promete defender soberania nacional de ameaça estrangeira Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (29) que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 deve ser aprovada pelo Congresso na próxima semana. Durante um evento em Belo Horizonte, o petista também voltou a defender a soberania brasileira e declarou que nenhum governo estrangeiro poderá interferir no País enquanto ele estiver na Presidência.

"Nós vamos aprovar nesta semana o fim da escala 6x1, para que mulheres e homens tenham mais tempo de cuidar de suas vidas, de cuidar das crianças, de passear e de namorar também", afirmou.

A declaração ocorreu durante um ato dedicado à participação das mulheres na política. O evento reuniu ministras do governo, entre elas Miriam Belchior, da Casa Civil, e Esther Dweck, da Gestão, além de candidatas ao Senado de diferentes Estados, como Marília Arraes (PDT) e Eliziane Gama (PT).

A PEC que trata da jornada de trabalho também foi discutida por Lula em reunião realizada nesta semana com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Os parlamentares acertaram dar andamento à proposta, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relator, Omar Aziz (PSD-AM), apresentou parecer favorável ao texto aprovado anteriormente pela Câmara.

Durante o evento, os dois temas receberam aplausos dos participantes. Ao abordar o futuro do País, Lula afirmou que pretende entregar um Brasil "País desenvolvido" ao fim de um eventual quarto mandato e "respeitado".

"Estou determinado, ao terminar meu próximo mandato o Brasil vai ser considerado um País desenvolvido. Não vai dever nada à China Se é isso que vocês desejam, fiquem certos, eu dedicarei cada minuto da minha vida para que a gente possa deixar esse País com uma juventude mais bem informada e melhor remunerada, e com o País sendo respeitado. Enquanto o Lula for presidente, nenhum governo estrangeiro meterá o bedelho nesse País", declarou.

Lula também pediu que as mulheres usem seu peso eleitoral para ampliar a presença feminina na política. O presidente defendeu que elas priorizem candidatas comprometidas com pautas relacionadas aos direitos das mulheres.

"Exerçam sua maioria. Deus já fez de vocês a maioria da população", afirmou. Na sequência, Lula direcionou uma cobrança semelhante aos trabalhadores e disse que "quando eu vejo um pobre defendendo um rico, fico pensando: 'O que ele pensa?'"

O presidente ainda citou a participação feminina em cargos de gestão pública para destacar o que considera um avanço durante seu governo. "A participação de mulheres em cargos de gestão. no governo passado, era de 29%, e agora são 38%". "E é pouco, precisamos chegar a 50% ou mais", disse, sob os olhares da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Ao longo do discurso, Lula voltou a mencionar a própria mãe, Dona Lindu, personagem recorrente em suas falas. Ele a classificou como "a heroína da minha vida".