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Lula e Flávio Bolsonaro autorizam abertura simultânea de sigilos

Documento ainda será entregue ao ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:48

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula
Flávio e Lula  Crédito: Reprodução

O senador Camilo Santana apresentou, nesta quinta-feira (22), um documento que afirma que os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) autorizam a abertura total e simultânea dos sigilos de ambos. O material foi apresentado à imprensa.

Segundo informações do g1, o documento ainda será entregue ao ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Nantes Bolsonaro, candidatos à Presidência da República, já qualificados nos autos, vêm, conjuntamente, informar que aceitaram integralmente os termos recíprocos do desafio objeto destes autos e autorizam a abertura total dos respectivos sigilos”, diz o documento.

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Segundo o acordo, as autorizações devem ser encaminhadas ao TSE até as 23h59 desta quinta-feira.

O desafio foi lançado por Lula durante o debate Band/Estadão, realizado no domingo (18). Na terça-feira (20), o petista voltou a cobrar a medida e afirmou que Flávio só poderia participar do debate da TV Globo se apresentasse o documento autorizando a quebra dos sigilos.

Tags:

Lula Flávio Bolsonaro Eleições

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