POLÍTICA

Lula e Flávio Bolsonaro autorizam abertura simultânea de sigilos

Documento ainda será entregue ao ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:48

Flávio e Lula Crédito: Reprodução

O senador Camilo Santana apresentou, nesta quinta-feira (22), um documento que afirma que os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) autorizam a abertura total e simultânea dos sigilos de ambos. O material foi apresentado à imprensa.

Segundo informações do g1, o documento ainda será entregue ao ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Nantes Bolsonaro, candidatos à Presidência da República, já qualificados nos autos, vêm, conjuntamente, informar que aceitaram integralmente os termos recíprocos do desafio objeto destes autos e autorizam a abertura total dos respectivos sigilos”, diz o documento.

Segundo o acordo, as autorizações devem ser encaminhadas ao TSE até as 23h59 desta quinta-feira.