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Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar segundo turno da eleição para presidente do Brasil

Presidente tenta conquistar um quarto mandato, enquanto senador disputa o Planalto pela primeira vez

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:57

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

A eleição para presidente da República será decidida entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os dois avançaram ao segundo turno após a votação deste domingo (4). Como nenhum candidato obteve mais da metade dos votos válidos, os brasileiros voltarão às urnas em 25 de outubro para escolher quem governará o país pelos próximos quatro anos.

Com 98,98% das seções apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) liderava a disputa presidencial com 47,22% dos votos válidos, o equivalente a 55.753.465 votos, enquanto Lula (PT) tinha 44,94%, com 53.064.809 votos. A vantagem era de cerca de 2,7 milhões de votos, segundo a atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das 21h13 deste domingo (4).

O confronto coloca frente a frente o presidente em exercício, que busca seu quarto mandato, e o senador pelo Rio de Janeiro, que concorre ao Planalto pela primeira vez. Lula disputa a eleição ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Na chapa de Flávio, o candidato a vice é o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), de Alagoas.

Aos 80 anos, Lula chegou à Presidência pela primeira vez na eleição de 2002, depois de três derrotas consecutivas. Foi reeleito em 2006, deixou o cargo em 2011 e retornou ao Planalto após vencer a disputa de 2022. Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, mudou-se ainda criança para São Paulo. Antes de entrar na política partidária, trabalhou como metalúrgico, presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e participou da fundação do PT, em 1980.

Lula e Flávio 1 de 6

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, construiu sua carreira política no Rio de Janeiro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou seu primeiro mandato como deputado estadual em 2003 e foi eleito quatro vezes seguidas para a Assembleia Legislativa fluminense. Em 2018, conquistou uma cadeira no Senado, que ocupa desde 2019. A candidatura à Presidência leva o sobrenome Bolsonaro de volta à disputa pelo cargo, agora com Flávio à frente da chapa.

Os dois chegam à nova etapa com a tarefa de buscar os votos dados neste domingo aos demais candidatos. Também terão três semanas para disputar o eleitorado que não escolheu nenhum dos dois no primeiro turno. Outros candidatos que pleitearam o cargo e foram derrotados foram Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).