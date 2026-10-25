MEDIDA INÉDITA

Lula e Flávio pediram prorrogação da votação até as 19h; entenda os motivos

Campanhas solicitaram ampliação de horário em locais diferentes e por razões diferentes

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:24

Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) solicitaram à Justiça mais duas horas de votação no segundo turno das eleições deste domingo (25). Os pedidos tinham abrangências diferentes: a equipe petista alegou problemas no transporte público, enquanto a campanha do senador apontou os efeitos de fortes chuvas sobre o acesso dos eleitores às urnas.

A solicitação de Lula começou por três municípios baianos: Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. A coligação pediu que a votação fosse estendida até as 19h sob a alegação de que a redução da frota de ônibus havia prejudicado o deslocamento de eleitores. Depois, ampliou o pedido para outras localidades e recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar a extensão em todo o país.

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Já a campanha de Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação em municípios de cinco estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A justificativa foi que chuvas intensas, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia haviam dificultado a chegada de eleitores aos locais de votação.

Em Minas Gerais, a solicitação incluía Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana da capital com seções sem energia elétrica. No Rio Grande do Sul, abrangia São Borja, Itaqui e Uruguaiana, afetadas pelas chuvas e pela cheia do rio Uruguai.

A prorrogação nacional até as 19h, no horário de Brasília, foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, ao analisar a ação da coligação de Lula. Embora as duas campanhas tenham solicitado mais tempo para votar, a decisão foi proferida no processo apresentado pela equipe petista.

Após a determinação, Zanin esclareceu que a extensão se aplica somente aos locais onde as urnas ainda não haviam sido fechadas - muitas já haviam encerrado, já que a decisão foi informada após as 17h. Os votos das urnas já encerradas serão computados e totalizados, conforme a decisão.