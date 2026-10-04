DISPUTA

Lula e Flávio vão se enfrentar no segundo turno, projeta Datafolha

Apuração ainda está em andamento e mostra Bolsonaro à frente

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:16

Lula e Flávio Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) devem disputar o segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo projeção do Datafolha divulgada neste domingo (4).

A projeção indica que a disputa pelo Palácio do Planalto seguirá para uma nova rodada entre os dois candidatos. A confirmação oficial depende da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral e ainda não é matematicamente confirmado.

No momento, com 64,81% dos votos já contabilizados, Flávio lidera a contagem com 49,58% dos votos. Lula aparece com 42,25%.

O Datafolha faz as projeções com base nos votos já apurados e divulgados pelo TSE. Um sistema próprio analisa esses dados, agrupando os eleitores por mesorregião e características dos municípios de cada estado, segundo a Folha. Quando há uma quantidade suficiente de votos contabilizados nesses grupos, o instituto estima se um candidato já não poderá ser ultrapassado ou se a disputa seguirá para o segundo turno, antes do encerramento da apuração.

Pesquisas apontavam disputa apertada

Na véspera da votação, a pesquisa Datafolha mostrava Lula com 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro com 42%. Os candidatos estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento também apontava equilíbrio em uma eventual disputa direta: Lula registrava 47% das intenções de voto, enquanto Flávio tinha 46%. Nesse cenário, os percentuais correspondiam aos votos totais, incluindo respostas de eleitores indecisos e daqueles que pretendiam votar em branco ou anular.

Como funciona o segundo turno

Para vencer a eleição presidencial no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Votos em branco e nulos ficam fora desse cálculo. Quando ninguém alcança essa maioria, os dois mais votados disputam uma nova votação.