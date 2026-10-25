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Lula é reeleito presidente do Brasil para quarto mandato, projeta Datafolha

Petista supera Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2026 e conquista novo mandato no Palácio do Planalto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:49

Lula está usando chapéu com regularidade
Lula  Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reeleito, segundo projeção do instituto Datafolha divulgado na noite deste domingo (25). O resultado ainda não tem confirmação matemática do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A projeção do instituto Datafolha indica que o petista superou o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto.

Com o resultado, Lula conquistará seu quarto mandato como presidente da República, ampliando uma trajetória política iniciada no movimento sindical e marcada por sucessivas disputas pelo comando do país.

A vitória projetada representa a continuidade do PT no governo federal por mais quatro anos, com mandato previsto entre 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2030.

O resultado também representa uma nova derrota eleitoral do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desta vez representado pelo filho mais velho, Flávio Bolsonaro, que disputou a Presidência contra Lula.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Como funciona a projeção do Datafolha?

A projeção eleitoral permite antecipar o resultado de uma disputa antes que todos os votos sejam contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para isso, o Datafolha acompanha os resultados parciais divulgados pela Justiça Eleitoral e utiliza um sistema próprio de cálculos estatísticos. O modelo considera o peso de cada mesorregião, conforme a divisão territorial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relação ao total de eleitores de cada estado.

À medida que os votos são contabilizados nas diferentes regiões, o instituto analisa os resultados e estima se ainda existe possibilidade de mudança na liderança. Quando há uma quantidade suficiente de votos apurados nas mesorregiões, o sistema pode indicar que determinado candidato não poderá mais ser ultrapassado, permitindo a projeção da vitória.

O procedimento foi utilizado nas eleições presidenciais de 2022, quando o Datafolha projetou a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro antes da confirmação matemática do resultado pelo TSE.

Apesar da projeção, a confirmação oficial do resultado depende da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

Disputa acirrada marcou o segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro chegaram à votação decisiva após uma disputa apertada no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, o senador terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente recebeu 45,16%.

Durante as três semanas seguintes, os dois candidatos intensificaram a campanha em busca dos eleitores que haviam escolhido outros nomes, além daqueles que não compareceram às urnas na primeira etapa da eleição.

A indefinição permaneceu até os últimos dias da campanha. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (22) mostrou empate entre os candidatos, com 50% dos votos válidos para cada um. O levantamento ouviu 2.520 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro e tinha margem de erro de dois pontos percentuais.

Lula caminha para quarto mandato

Aos 81 anos, Lula poderá iniciar, em janeiro de 2027, seu quarto período à frente da Presidência da República, um feito inédito na história brasileira.

O petista governou o país entre 2003 e 2010, após vencer as eleições de 2002 e 2006. Depois de deixar o cargo, retornou ao Palácio do Planalto em 2023, ao derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022.

A nova vitória projetada ocorre 24 anos depois de sua primeira eleição presidencial e mantém Lula como uma das figuras centrais da política brasileira.

A confirmação oficial do resultado caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela totalização dos votos em todo o país.

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Lula

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