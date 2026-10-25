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Lula é reeleito presidente do Brasil para quarto mandato, projeta Datafolha

Petista supera Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2026 e conquista novo mandato no Palácio do Planalto

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:49

Lula Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reeleito, segundo projeção do instituto Datafolha divulgado na noite deste domingo (25). O resultado ainda não tem confirmação matemática do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A projeção do instituto Datafolha indica que o petista superou o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto.

Com o resultado, Lula conquistará seu quarto mandato como presidente da República, ampliando uma trajetória política iniciada no movimento sindical e marcada por sucessivas disputas pelo comando do país.

A vitória projetada representa a continuidade do PT no governo federal por mais quatro anos, com mandato previsto entre 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2030.

O resultado também representa uma nova derrota eleitoral do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desta vez representado pelo filho mais velho, Flávio Bolsonaro, que disputou a Presidência contra Lula.

A trajetória de Lula 1 de 12

Como funciona a projeção do Datafolha?

A projeção eleitoral permite antecipar o resultado de uma disputa antes que todos os votos sejam contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para isso, o Datafolha acompanha os resultados parciais divulgados pela Justiça Eleitoral e utiliza um sistema próprio de cálculos estatísticos. O modelo considera o peso de cada mesorregião, conforme a divisão territorial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relação ao total de eleitores de cada estado.

À medida que os votos são contabilizados nas diferentes regiões, o instituto analisa os resultados e estima se ainda existe possibilidade de mudança na liderança. Quando há uma quantidade suficiente de votos apurados nas mesorregiões, o sistema pode indicar que determinado candidato não poderá mais ser ultrapassado, permitindo a projeção da vitória.

O procedimento foi utilizado nas eleições presidenciais de 2022, quando o Datafolha projetou a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro antes da confirmação matemática do resultado pelo TSE.

Apesar da projeção, a confirmação oficial do resultado depende da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

Disputa acirrada marcou o segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro chegaram à votação decisiva após uma disputa apertada no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, o senador terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente recebeu 45,16%.

Durante as três semanas seguintes, os dois candidatos intensificaram a campanha em busca dos eleitores que haviam escolhido outros nomes, além daqueles que não compareceram às urnas na primeira etapa da eleição.

A indefinição permaneceu até os últimos dias da campanha. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (22) mostrou empate entre os candidatos, com 50% dos votos válidos para cada um. O levantamento ouviu 2.520 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro e tinha margem de erro de dois pontos percentuais.

Lula caminha para quarto mandato

Aos 81 anos, Lula poderá iniciar, em janeiro de 2027, seu quarto período à frente da Presidência da República, um feito inédito na história brasileira.

O petista governou o país entre 2003 e 2010, após vencer as eleições de 2002 e 2006. Depois de deixar o cargo, retornou ao Palácio do Planalto em 2023, ao derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022.

A nova vitória projetada ocorre 24 anos depois de sua primeira eleição presidencial e mantém Lula como uma das figuras centrais da política brasileira.