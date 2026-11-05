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Lula: Flávio correu para os EUA, foi pé-frio e derrotou o Trump

Declarações ocorreram durante live no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG)

Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 21:32

Lula em live no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), nesta quinta-feira (5) Crédito: Reprodução/Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta quinta-feira (5) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos após ter sido derrotado na eleição presidencial. Durante uma live no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), o petista chamou o parlamentar de "pé frio" e mencionou a derrota sofrida pelo presidente americano Donald Trump nas eleições parlamentares.

"Aquele gesto (durante a campanha) de pegar a bandeira nacional e levantar, o povo entra numa emoção. Enquanto eu fazia isso, meu adversário pegava a bandeira americana e ficava beijando. E foi correr agora, pé-frio. Derrotou o Trump. Chegou nos Estados Unidos, o Trump perdeu", declarou o petista durante a live, ao lado de Janones.

Lula afirmou que Flávio foi aos EUA para ser protegido, mas afirmou que o parlamentar terá que retornar ao Brasil e responder a processos judiciais e mencionou a ligação do senador com o advogado Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de lavagem de dinheiro.

"Foi lá para pegar proteção. Você vai ver a proteção que você vai ter. Você vai ter que voltar para o Brasil, para receber os processos que você tem. Aliás, esses dias, nós vamos mostrar o que fez o Seu Flávio Bolsonaro e aquele advogado que comprou o terreno do papai do bebê", disse o presidente, em referência ao jogador Richarlison, que disputa judicialmente com o empresário a posse de uma mansão em uma ilha em Angra dos Reis (RJ). Por fim, Lula disse estar disposto a dar a vida para provar "quem é honesto neste País".