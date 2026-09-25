REAJUSTA, MAS NÃO SOBE

Lula não tem ganho, mas mantém 64% da preferência de beneficiários do Bolsa Família após anúncio de reajuste, aponta pesquisa

Pesquisa BTG/Nexus confirma que aumento nos repasses do programa social não alterou os números do eleitorado assistido nem os índices de aprovação da gestão

Matheus Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:27

A sondagem captou o eleitorado logo após a confirmação do aumento orçamentário para o programa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O reajuste de 15% nas parcelas do Bolsa Família não alterou os patamares de intenção de voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores que recebem o benefício social. Em levantamento realizado pelo instituto BTG/Nexus entre 18 e 20 de setembro, o chefe do Executivo manteve os mesmos 64% de apoio do levantamento anterior, confirmando a consolidação da sua base eleitoral sem registro de crescimento imediato após a medida.

Dentro do governo federal e entre os opositores, era esperado uma influência maior da medida que alterou, na última quinta-feira (17/09) o valor mínimo de R$ 600 para R$ 691, e o benefício médio estimado de R$ 675 para R$ 777.

Carteira assinada corta o Bolsa Família? 1 de 11

Estabilidade eleitoral e margem de variação dos adversários

A sondagem captou o eleitorado logo após a confirmação do aumento orçamentário para o programa. Enquanto Lula permaneceu estagnado nos 64% entre as famílias beneficiadas, o senador Flávio Bolsonaro oscilou de 20% para 17%.

Estatisticamente, a variação do adversário está dentro do limite de flutuação da amostragem, impedindo correlacionar a queda ao anúncio do reajuste fiscal do governo.

Expectativa de vitória e registro na Justiça Eleitoral

A despeito da estabilidade nos votos diretos, a confiança no resultado da eleição segue fortemente associada ao programa social:

Percepção de vitória no Bolsa Família: 78% das famílias atendidas acreditam na reeleição de Lula, contra 14% que apostam em Flávio Bolsonaro.

Percepção fora do programa: a crença na vitória de Lula cai para 51%, enquanto a aposta no rival sobe para 40%.