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Lula oscila de 40% para 42% e amplia vantagem sobre Flávio no 1º turno

Augusto Cury (Avante) e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 5% cada

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto, decidiram não comparecer ao primeiro debate presidencial na TV; ausência conjunta pautou as discussões no estúdio.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Partido Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto no primeiro turno, ante 37% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28).

Lula oscilou dois pontos porcentuais para cima em relação à rodada anterior, quando tinha 40%. Flávio manteve os mesmos 37%. Com isso, a distância numérica entre os dois passou de três para cinco pontos porcentuais.

O escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 5% cada. Renan Santos (Missão) registra 4%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 1%. Na pesquisa passada, Cury tinha 6%; Caiado, 5%; Renan, 4%; e Zema, 1%. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam ou não responderam.

Conheça os candidatos à presidência de 2026 e suas profissões

Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação
Clariana Barão (DC), profissão: Advogada. por Divulgação
Edmilson Costa (PCB), profissão: Professor. por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL), profissão: Bacharel em Direito e senador. por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU), profissão: Professor. por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB), profissão: Servidor público estadual. por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), profissão:Torneiro mecânico e político. por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão), profissão: Ativista e fundador do MBL. por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo), profissão: Administrador de empresas e empresário. por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD), profissão: Médico ortopedista, cirurgião e ex-governador. por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO), profissão:  Jornalista e dirigente político. por Reprodução
Samara Martins (UP), profissão: Cirurgiã-dentista. por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata), profissão: Médico veterinário. por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral. Profissão: Empresário, escritor e influenciador digital. por Record
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Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação

Na intenção espontânea de voto, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula marca 41%, e Flávio, 35%. Na semana anterior, os porcentuais eram de 40% e 34%, respectivamente.

Recortes regionais

No Nordeste, Lula tem 53% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 30% de Flávio. No Sudeste, os dois aparecem numericamente próximos, com 40% e 39%. No Sul, Flávio registra 42%, ante 32% do presidente.

Motivação do voto

Indagados sobre a motivação de voto no primeiro turno, 33% disseram que é a economia, 29% as acusações de corrupção, 27% a rejeição a um ou outro candidato, 24% a saúde pública, 21% a educação pública, 21% a segurança pública e 11% a própria situação financeira. Na mostra, 87% disseram ter certeza do voto no 1º turno e 12% afirmaram que ainda podem mudar.

Na expectativa de vitória no 1º turno, Lula oscilou de 54% para 51% e Flávio de 36% para 39%, ambos dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 p.p.

A Nexus entrevistou por telefone 2.000 eleitores de 25 a 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.

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