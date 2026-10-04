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Lula ou Flávio Bolsonaro? O que dizem as pesquisas que mais acertaram em 2022 para as eleições de 2026

Levantamentos da CNT/MDA e AtlasIntel colocam Lula à frente de Flávio Bolsonaro na véspera do primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:36

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Às vésperas do primeiro turno das Eleições 2026, as pesquisas dos institutos que tiveram desempenhos próximos dos resultados de 2022 apontam vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Os levantamentos mais recentes da CNT/MDA e da AtlasIntel mostram Lula à frente, mas indicam uma eleição apertada entre os dois principais candidatos.

A pesquisa CNT/MDA divulgada no sábado (3), um dia antes da votação, aponta Lula com 47,8% dos votos válidos, contra 42,1% de Flávio Bolsonaro. O levantamento mais recente da AtlasIntel, também divulgado no sábado, apresenta cenário semelhante: Lula aparece com 47%, enquanto Flávio tem 44,1% dos votos válidos. A diferença entre os dois candidatos é de 2,9 pontos percentuais na pesquisa Atlas.

Ex-presidentes do Brasil

José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
Fernando Collor de Mello: de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992 (2 anos e 289 dias) por divulgação
Itamar Franco: de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995 (2 anos e 3 dias) por Divulgação
Fernando Henrique Cardoso (FHC): de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003 (8 anos) por JF DIORIO/Agência Estado
Lula I e II: de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011 (8 anos) por Divulgação/Por Ricardo Stuckert/Presidência da República. - Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação)
Dilma Rousseff: de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016 (5 anos e 243 dias) por Divulgação/Roberto Stuckert Filho/Presidência da República
Michel Temer: de 31 de agosto de 2016 a  1º de janeiro de 2019 (2 anos e 123 dias) por Antonio Cruz/ Agência Brasil
Jair Bolsonaro: de 1º de janeiro de 2019 a  1º de janeiro de 2023 (4 anos) por Isac Nóbrega/PR
Lula III por Joédson Alves/Agência Brasil
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José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB

O cenário fica ainda mais apertado em uma eventual disputa de segundo turno. Na simulação feita pela AtlasIntel, Lula aparece com 50,1% dos votos válidos, contra 49,9% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro de um ponto percentual da pesquisa, configurando empate técnico.

Os dois institutos também apresentaram desempenhos relevantes nas eleições de 2022. Na véspera do primeiro turno daquele ano, a CNT/MDA apontava Lula com 48,3% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 39,7%.

Nas urnas, Lula terminou com 48,43% e Bolsonaro com 43,20%. No segundo turno, a CNT/MDA registrou Lula com 51,1% e Bolsonaro com 48,9%, enquanto o resultado oficial foi de 50,90% para Lula e 49,10% para Bolsonaro.

A AtlasIntel foi apontada como o instituto que melhor captou, entre os principais levantamentos, Jair Bolsonaro no primeiro turno de 2022. Na reta final, a pesquisa mostrava Lula com 50,3% e Bolsonaro com 41,1% dos votos válidos. No resultado oficial, a diferença entre os dois foi menor: Lula teve 48,43%, contra 43,20% de Bolsonaro.

No segundo turno de 2022, a AtlasIntel manteve Lula na liderança nos levantamentos da reta final. A pesquisa divulgada em 27 de outubro apontava 53,2% dos votos válidos para Lula e 46,8% para Bolsonaro. O resultado oficial, porém, terminou mais apertado: Lula venceu com 50,90%, contra 49,10% de Bolsonaro.

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