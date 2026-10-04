RESULTADO FINAL

Lula ou Flávio Bolsonaro? O que dizem as pesquisas que mais acertaram em 2022 para as eleições de 2026

Levantamentos da CNT/MDA e AtlasIntel colocam Lula à frente de Flávio Bolsonaro na véspera do primeiro turno

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:36

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Às vésperas do primeiro turno das Eleições 2026, as pesquisas dos institutos que tiveram desempenhos próximos dos resultados de 2022 apontam vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Os levantamentos mais recentes da CNT/MDA e da AtlasIntel mostram Lula à frente, mas indicam uma eleição apertada entre os dois principais candidatos.

A pesquisa CNT/MDA divulgada no sábado (3), um dia antes da votação, aponta Lula com 47,8% dos votos válidos, contra 42,1% de Flávio Bolsonaro. O levantamento mais recente da AtlasIntel, também divulgado no sábado, apresenta cenário semelhante: Lula aparece com 47%, enquanto Flávio tem 44,1% dos votos válidos. A diferença entre os dois candidatos é de 2,9 pontos percentuais na pesquisa Atlas.

Ex-presidentes do Brasil 1 de 9

O cenário fica ainda mais apertado em uma eventual disputa de segundo turno. Na simulação feita pela AtlasIntel, Lula aparece com 50,1% dos votos válidos, contra 49,9% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro de um ponto percentual da pesquisa, configurando empate técnico.

Os dois institutos também apresentaram desempenhos relevantes nas eleições de 2022. Na véspera do primeiro turno daquele ano, a CNT/MDA apontava Lula com 48,3% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 39,7%.

Nas urnas, Lula terminou com 48,43% e Bolsonaro com 43,20%. No segundo turno, a CNT/MDA registrou Lula com 51,1% e Bolsonaro com 48,9%, enquanto o resultado oficial foi de 50,90% para Lula e 49,10% para Bolsonaro.

A AtlasIntel foi apontada como o instituto que melhor captou, entre os principais levantamentos, Jair Bolsonaro no primeiro turno de 2022. Na reta final, a pesquisa mostrava Lula com 50,3% e Bolsonaro com 41,1% dos votos válidos. No resultado oficial, a diferença entre os dois foi menor: Lula teve 48,43%, contra 43,20% de Bolsonaro.