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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:58
O avanço de Flávio Bolsonaro (PL) nos municípios mais dependentes do Bolsa Família encurtou a distância para o PT nas cidades mais vulneráveis do país em 2026.
O movimento inédito mostra que a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu furar o tradicional domínio governista exatamente onde o benefício social tem maior impacto no orçamento das famílias, o que altera a dinâmica do voto no interior.
Carteira assinada corta o Bolsa Família?
O levantamento inédito revela uma mudança de comportamento silenciosa, mas decisiva. Nas cidades dependentes do Bolsa Família, localidades onde ao menos metade dos moradores recebe o auxílio, a vantagem do presidente Lula encolheu de 71,5% para 68,7%. No sentido oposto, Flávio Bolsonaro cresce no eleitorado dependente do programa social e salta de 23,5% para 27,3% das preferências.
Nas eleições de 2026, essas cidades dependentes do Bolsa Família concentram 14,4% de todos os votos válidos do país. O avanço da oposição nesses territórios consolida uma tendência observada desde 2018, quando o bolsonarismo registrava 18,1% nas mesmas praças, o que sufocou gradativamente a terceira via, que despencou para apenas 4%.
Flávio Bolsonaro e Bolsa Família voltam a cruzar caminhos nos grandes centros urbanos e municípios de menor dependência do benefício, que reúnem 59,1% do eleitorado nacional. Nessas localidades, onde menos de 25% da população recebe o benefício, o candidato do PL alcançou 53,9% dos votos válidos, superando os índices do pai em nas últimas eleições, enquanto o PT caiu para 37%.
As eleições de 2026 trouxeram uma surpresa ao demonstrar que o reajuste de 15% no valor do benefício, que elevou a média mensal para R$ 777 a poucos dias do primeiro turno, não evitou a perda de votos do governo. A medida repetiu o movimento observado na eleição de 2022, quando o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou o valor do antigo Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, após aprovação parlamentar na reta final da campanha eleitoral, sem garantir fidelidade automática do eleitorado.
A transferência de renda passou a ser vista como um direito social garantido por lei, e não como um benefício ligado à obrigação de votar em determinado grupo político, segundo o cientista político Danilo Medeiros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em entrevista ao UOL. Para ele, essa mudança ajuda a explicar por que o aumento dos valores do programa não se converte automaticamente em fidelidade nas urnas.
Danilo MedeirosCientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Essa relação, entre o senador Flávio Bolsonaro e o programa Bolsa Família, simboliza uma nova dinâmica eleitoral, porque a transferência de renda se consolidou na percepção pública como um direito garantido por lei, e não como um benefício condicionado à permanência de um determinado grupo político no poder.
Como a população entende que o programa continuará independentemente de quem oponha ou governe o país, o voto ganha maior autonomia e abre espaço para novas forças políticas nas cidades dependentes do Bolsa Família durante as eleições de 2026.