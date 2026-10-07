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Lula perde espaço, e Flávio Bolsonaro cresce em cidades do Bolsa Família no 1º turno das Eleições 2026

Levantamento aponta crescimento da oposição onde o programa social tem o maior peso no orçamento das famílias

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:58

Lula e Flávio
Confira como a oposição conquistou espaço nas regiões onde o benefício tem maior peso Crédito: Divulgaçao

O avanço de Flávio Bolsonaro (PL) nos municípios mais dependentes do Bolsa Família encurtou a distância para o PT nas cidades mais vulneráveis do país em 2026.

O movimento inédito mostra que a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu furar o tradicional domínio governista exatamente onde o benefício social tem maior impacto no orçamento das famílias, o que altera a dinâmica do voto no interior.

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Flávio Bolsonaro avança em cidades dependentes do Bolsa Família

O levantamento inédito revela uma mudança de comportamento silenciosa, mas decisiva. Nas cidades dependentes do Bolsa Família, localidades onde ao menos metade dos moradores recebe o auxílio, a vantagem do presidente Lula encolheu de 71,5% para 68,7%. No sentido oposto, Flávio Bolsonaro cresce no eleitorado dependente do programa social e salta de 23,5% para 27,3% das preferências.

Gráfico mostra como a votação de Lula e de nomes da direita mudou entre 2018 e 2026 nas cidades com diferentes níveis de dependência do Bolsa Família.
Gráfico mostra como a votação de Lula e de nomes da direita mudou entre 2018 e 2026 nas cidades com diferentes níveis de dependência do Bolsa Família. Crédito: Ilustração, IA

Nas eleições de 2026, essas cidades dependentes do Bolsa Família concentram 14,4% de todos os votos válidos do país. O avanço da oposição nesses territórios consolida uma tendência observada desde 2018, quando o bolsonarismo registrava 18,1% nas mesmas praças, o que sufocou gradativamente a terceira via, que despencou para apenas 4%.

Flávio Bolsonaro e Bolsa Família voltam a cruzar caminhos nos grandes centros urbanos e municípios de menor dependência do benefício, que reúnem 59,1% do eleitorado nacional. Nessas localidades, onde menos de 25% da população recebe o benefício, o candidato do PL alcançou 53,9% dos votos válidos, superando os índices do pai em nas últimas eleições, enquanto o PT caiu para 37%.

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Aumento de 15% no Bolsa Família não segura votos de Lula

As eleições de 2026 trouxeram uma surpresa ao demonstrar que o reajuste de 15% no valor do benefício, que elevou a média mensal para R$ 777 a poucos dias do primeiro turno, não evitou a perda de votos do governo. A medida repetiu o movimento observado na eleição de 2022, quando o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou o valor do antigo Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, após aprovação parlamentar na reta final da campanha eleitoral, sem garantir fidelidade automática do eleitorado.

A transferência de renda passou a ser vista como um direito social garantido por lei, e não como um benefício ligado à obrigação de votar em determinado grupo político, segundo o cientista político Danilo Medeiros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em entrevista ao UOL. Para ele, essa mudança ajuda a explicar por que o aumento dos valores do programa não se converte automaticamente em fidelidade nas urnas.

O entendimento vai mudando de um simples benefício para um direito adquirido, conquistado. Ao mesmo tempo, isso não impede que uma parcela desses beneficiários respondam na hora do voto, premiando aquele aqueles que trabalharam para esse direito

Danilo Medeiros

Cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Eleitor separa programa social de escolha presidencial

Essa relação, entre o senador Flávio Bolsonaro e o programa Bolsa Família, simboliza uma nova dinâmica eleitoral, porque a transferência de renda se consolidou na percepção pública como um direito garantido por lei, e não como um benefício condicionado à permanência de um determinado grupo político no poder.

Como a população entende que o programa continuará independentemente de quem oponha ou governe o país, o voto ganha maior autonomia e abre espaço para novas forças políticas nas cidades dependentes do Bolsa Família durante as eleições de 2026.

Tags:

Lula Jair Bolsonaro Flávio Bolsonaro Bolsa Familia

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