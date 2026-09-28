PROPOSTA

Lula quer mudar o critério de indicação de ministros ao STF e sugere a criação de um conselho

Declaração ocorreu durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo (27)

Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:04

Lula em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo (27) Crédito: Reprodução

Com as recentes crises do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer mudar o critério de indicação dos ministros à Corte e informou que os juízes falam demais. A declaração ocorreu durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo (27).

A sugestão de Lula é que haja a criação de um conselho com entidades da área jurídica para avaliar as indicações. Hoje, o critério é a indicação do presidente. "Uma coisa é quando você indica, outra coisa é quando ele coloca a toga, ai vira Deus", disse. "Isso não pode ser só da vontade do presidente, precisa ter o envolvimento da sociedade civil. Precisa ser indicado por uma comissão de notáveis desse País, entidades sindicais e empresariais".

Lula em visita à índia 1 de 4

O presidente comentou, ainda, sobre o comportamento da instituição em relação a sociedade e que as conversas dentro da Corte devem ser restritas aos ministros - em alusão as últimas sessões transmitidas pela TV Justiça.

"Os ministros falam demais, dão entrevista demais, têm que falar só nos autos do processo. Criaram essa maldita televisão, é até ruim para a sociedade ver as discussões e as brigas lá de dentro", afirmou.

Em relação aos dados recentes divulgados pela Polícia Federal que detalham a proximidade de Daniel Vorcaro com autoridades, Lula afirmou que os ministros com nomes envolvidos com o banqueiro devem ser investigados.

"Todo mundo que está envolvido tem que ser apurado. Se a gente que reestabelecer a credibilidade da Suprema Corte diante a sociedade, tem que ter uma apuração. É verdade o que o Alexandre de Moraes fez? Tem que apurar", declarou.

Como revelou o Estadão, relatório da PF listou 51 mensagens de Vorcaro para o ministro Alexandre Moraes em 21 dias Nas mensagens há pedidos, consultas, cobranças e a "gratidão" de Vorcaro a Moraes. Ainda há registros de reuniões do dono do Banco Master com os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes.

'Se me deu uísque, já bebi'

O presidente também comentou as falas do advogado Walfrido Warde que, em janeiro de 2025, afirmou ao banqueiro Daniel Vorcaro, de quem era defensor, ter estado com o presidente e ter enviado um uísque para o petista, que teria agradecido.

"Você nunca foi lobista? O lobista fala 'bom dia para você' e ele fala que dormiu com você", disse Lula.

Ao ser questionado especificamente sobre ter recebido uísque de Warde, o presidente não negou.