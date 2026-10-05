ELEIÇÕES 2026

Lula recebe mais de 88% dos votos em uma única cidade; veja ranking

Bonfim do Piauí (PI) foi o município onde o candidato do PT alcançou o maior percentual de votos válidos no primeiro turno

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:47

Lula Crédito: Reprodução

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu mais de 88% dos votos válidos em um município brasileiro no primeiro turno das Eleições 2026. O maior percentual foi registrado em Bonfim do Piauí (PI), onde o petista alcançou 88,73% dos votos.

Entre os dez municípios onde o candidato registrou os maiores percentuais, oito estão na região Nordeste. O Piauí aparece cinco vezes no ranking, com Bonfim do Piauí na liderança.

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Os dois candidatos avançam para o segundo turno das Eleições 2026.

Senadores eleitos em 2026 1 de 13

As 10 cidades onde Lula teve os maiores percentuais de votos

Bonfim do Piauí (PI): 88,73%

Carnaubeira da Penha (PE): 88,33%

Fartura do Piauí (PI): 88,23%

Pariconha (AL): 88,12%

Guaribas (PI): 87,59%

Inajá (PE): 87,50%

Barreirinha (AM): 87,40%

Terra Nova (PE): 87,24%

São Braz do Piauí (PI): 87,18%