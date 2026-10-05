Lula recebe mais de 88% dos votos em uma única cidade; veja ranking

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Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:47
O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu mais de 88% dos votos válidos em um município brasileiro no primeiro turno das Eleições 2026. O maior percentual foi registrado em Bonfim do Piauí (PI), onde o petista alcançou 88,73% dos votos.
Entre os dez municípios onde o candidato registrou os maiores percentuais, oito estão na região Nordeste. O Piauí aparece cinco vezes no ranking, com Bonfim do Piauí na liderança.
Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Os dois candidatos avançam para o segundo turno das Eleições 2026.
Senadores eleitos em 2026
Bonfim do Piauí (PI): 88,73%
Carnaubeira da Penha (PE): 88,33%
Fartura do Piauí (PI): 88,23%
Pariconha (AL): 88,12%
Guaribas (PI): 87,59%
Inajá (PE): 87,50%
Barreirinha (AM): 87,40%
Terra Nova (PE): 87,24%
São Braz do Piauí (PI): 87,18%
Campinas do Piauí (PI): 87,10%