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Lula recebe mais de 88% dos votos em uma única cidade; veja ranking

Bonfim do Piauí (PI) foi o município onde o candidato do PT alcançou o maior percentual de votos válidos no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:47

Lula em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo (27)
Lula Crédito: Reprodução

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu mais de 88% dos votos válidos em um município brasileiro no primeiro turno das Eleições 2026. O maior percentual foi registrado em Bonfim do Piauí (PI), onde o petista alcançou 88,73% dos votos.

Entre os dez municípios onde o candidato registrou os maiores percentuais, oito estão na região Nordeste. O Piauí aparece cinco vezes no ranking, com Bonfim do Piauí na liderança.

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Os dois candidatos avançam para o segundo turno das Eleições 2026.

Senadores eleitos em 2026

Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação
Filipe Barros e Deltan Dallagnol foram eleitos senadores pelo Paraná por Câmara dos Deputados
Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, foram eleitos senadores pela Bahia por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil | Betto JR./CORREIO
No ES, Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) são eleitos para o Senado por Reprodução
Fernando Máximo e Bruno Scheid são eleitos senadores por Rondônia por Reprodução
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT), candidatos ao governo do Distrito Federal por Reprodução
Derrite e André do Prado (PL) eleitos para o Senado por São Paulo por Lula Marques/Agência Senado
Márcio Bittar e Mara Rocha são eleitos senadores pelo Acre por Reprodução
Santa Catarina elege Carol de Toni e Carlos Bolsonaro para o Senado Federal por Arte/Metrópoles
Tocantins: Eduardo Gomes e Alexandre Guimarães são eleitos senadores por Geraldo Magela via Agência Senado/ Pablo Valadares via Câmara dos Deputados
Nicoletti e Teresa Surita são eleitos senadores por Roraima por Reprodução
Mato Grosso elege Mauro Mendes e Zé Medeiros para o Senado Federal por Geraldo Magela/Agência Senado/Pedro França/Agência Senado
Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) se elegeram senadores por Pernambuco por Reprodução
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Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação

As 10 cidades onde Lula teve os maiores percentuais de votos

Bonfim do Piauí (PI): 88,73%

Carnaubeira da Penha (PE): 88,33%

Fartura do Piauí (PI): 88,23%

Pariconha (AL): 88,12%

Guaribas (PI): 87,59%

Inajá (PE): 87,50%

Barreirinha (AM): 87,40%

Terra Nova (PE): 87,24%

São Braz do Piauí (PI): 87,18%

Campinas do Piauí (PI): 87,10%

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