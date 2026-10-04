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Lula se diz surpreso com 2º turno, diz que começará campanha do zero e que eleitores poderão comparar sua biografia com 'passado tenebroso' de Flávio Bolsonaro

Presidente disse que vai em busca dos eleitores que não foram votar nesse 1º turno

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:55

Presidente disse que vai em busca dos eleitores que não foram votar nesse 1º turno Crédito: Reproduçao

Após a confirmação de que disputará o segundo turno da eleição presidencial contra Flávio Bolsonaro, Lula (PT) afirmou neste domingo (4) que a nova etapa da campanha permitirá apresentar ao eleitor as diferenças entre os dois candidatos. Ele disse que vai em busca dos eleitores que não foram votar nesse 1º turno.

“O resultado muitas vezes é inesperado. A gente nunca consegue tudo o que queria. Eu estava convencido que ia ganhar no 1º turno”, declarou Lula. O petista citou outras eleições em que acreditava que poderia vencer na primeira etapa. “Mas eu também já pensei isso outras vezes, eu lembro de ganhar no 1º turno quando disputei com o Alckmin, o Serra, e não ganhei”, afirmou.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Ao falar sobre o segundo turno, Lula disse que a nova fase da disputa servirá para apresentar aos eleitores as diferenças entre os projetos. “O 2º turno é a prova dos nove, de mostrar a fotografia do Brasil de hoje e de amanhã. A partir de amanhã a gente começa uma nova campanha, entre apenas dois candidatos. A gente vai poder mostrar a diferença entre as propostas que existem para o Brasil”, disse.

Lula também fez críticas à trajetória de Flávio Bolsonaro. O presidente afirmou que o adversário tem uma “biografia tenebrosa” e mencionou ligações com milicianos e organizações criminosas. 'A biografia de Flávio é tenebrosa, ligações tenebrosas, com suspeitas gravíssimas, com relação com milicianos, com o crime organizado no Rio de Janeiro, e tudo isso vai ficar claro', acusou.

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Na sequência, o petista afirmou que pretende concentrar a campanha na discussão sobre o futuro do país. “Mas mais claro pra mim é mostrar que Brasil que a gente quer construir. O que foi feito e o que a sociedade espera que seja feito”, afirmou.

A educação foi apresentada por Lula como um dos principais eixos para um eventual novo mandato. Ele defendeu investimentos em universidades, institutos federais e ensino médio, além da ampliação do programa Pé-de-Meia.

“Será através da educação que a gente vai mudar esse país. Vamos continuar investindo em universidade, nos institutos federais, no ensino médio, universalizar o Pé-de-Meia, e fazer com que o Brasil se coloque como um país de escola integral em todo o território nacional”, declarou.

Lula também afirmou que a educação será fundamental para aumentar a competitividade internacional do Brasil e melhorar a capacidade intelectual da população.

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