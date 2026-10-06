ELEIÇÕES

Lula vence eleições em 64 países; Flávio, em 36; veja como cada país votou

Houve empate em um território

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:39

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Lula (PT) terminou o primeiro turno da eleição presidencial na liderança entre os brasileiros que vivem no exterior. O petista venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em 36. Houve ainda empate em um território, a Guiné-Bissau.

Os dados foram consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo (4). Ao todo, 916.534 brasileiros estavam aptos a votar no exterior. No primeiro turno, foram instaladas urnas em 186 cidades de 133 países e territórios, incluindo a Guiana Francesa.

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Segundo o TSE, 62,69% dos eleitores aptos a votar no exterior não compareceram às urnas. Entre os que participaram da votação, 10.884 optaram pelo voto em branco ou nulo.

Veja onde cada candidato venceu:

Lula venceu em 64 países, entre eles:

África: Angola, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Líbia, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Tunísia.

Ásia e Oceania: Arábia Saudita, China, Chipre, Coreia do Sul, Índia, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Malásia, Palestina, Singapura, Síria, Turquia, Rússia, Austrália e Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Sérvia, Suécia e Suíça.

América: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Haiti, Uruguai e Venezuela.

Flávio Bolsonaro venceu em 36, entre eles:

África: África do Sul e Moçambique.

Ásia e Oceania: Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Filipinas, Indonésia, Israel, Japão, Nepal, Omã, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste e Vietnã.

Europa: Grécia e Ucrânia.

América: Bahamas, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago.

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