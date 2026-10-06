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Lula vence eleições em 64 países; Flávio, em 36; veja como cada país votou

Houve empate em um território

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:39

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Lula (PT) terminou o primeiro turno da eleição presidencial na liderança entre os brasileiros que vivem no exterior. O petista venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em 36. Houve ainda empate em um território, a Guiné-Bissau.

Os dados foram consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo (4). Ao todo, 916.534 brasileiros estavam aptos a votar no exterior. No primeiro turno, foram instaladas urnas em 186 cidades de 133 países e territórios, incluindo a Guiana Francesa.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Segundo o TSE, 62,69% dos eleitores aptos a votar no exterior não compareceram às urnas. Entre os que participaram da votação, 10.884 optaram pelo voto em branco ou nulo.

Veja onde cada candidato venceu:

Lula venceu em 64 países, entre eles:

África: Angola, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Líbia, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Tunísia.

Ásia e Oceania: Arábia Saudita, China, Chipre, Coreia do Sul, Índia, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Malásia, Palestina, Singapura, Síria, Turquia, Rússia, Austrália e Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Sérvia, Suécia e Suíça.

América: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Haiti, Uruguai e Venezuela.

Flávio Bolsonaro venceu em 36, entre eles:

África: África do Sul e Moçambique.

Ásia e Oceania: Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Filipinas, Indonésia, Israel, Japão, Nepal, Omã, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste e Vietnã.

Europa: Grécia e Ucrânia.

América: Bahamas, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago.

Empate

Na Guiné-Bissau, Lula e Flávio Bolsonaro receberam 17 votos cada.

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