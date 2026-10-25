ELEIÇÕES 2026

Lula vence em 10 países, e Flávio Bolsonaro lidera em 7 no exterior

Parcial da apuração até as 11h30 deste domingo (25) aponta vantagem de Flávio no total de votos contabilizados fora do Brasil

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:41

Lideranças do PT baiano preocupadas com Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A votação do segundo turno das Eleições 2026 já havia sido encerrada em 17 países até as 11h30 deste domingo (25), pelo horário de Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 10 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em sete, segundo parciais de boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar de Lula ter vencido em mais países, Flávio somava 33.733 votos na parcial, contra 15.578 do petista.

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A votação no exterior é realizada em 186 cidades de mais de 100 países. Entre os resultados divulgados, Lula venceu na Nova Zelândia, na Austrália, na China, na Coreia do Sul e em Singapura.

Na Nova Zelândia, o petista recebeu 418 votos (80,5%), contra 101 de Flávio (19,5%). Na China, Lula teve 375 votos (73,7%), enquanto o candidato do PL recebeu 134 (26,3%). Já na Austrália, o presidente somou 6.017 votos, contra 3.465 de Flávio.

Flávio Bolsonaro teve destaque no Japão, onde recebeu 28.538 votos (80,08%), contra 7.098 de Lula (19,92%). O candidato do PL também venceu nas Filipinas, em Taiwan, em Hong Kong, na Tailândia, na Indonésia e nos Emirados Árabes Unidos, conforme os dados divulgados.