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Lula vence em 10 países, e Flávio Bolsonaro lidera em 7 no exterior

Parcial da apuração até as 11h30 deste domingo (25) aponta vantagem de Flávio no total de votos contabilizados fora do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:41

Lideranças do PT baiano preocupadas com Lula
Lideranças do PT baiano preocupadas com Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A votação do segundo turno das Eleições 2026 já havia sido encerrada em 17 países até as 11h30 deste domingo (25), pelo horário de Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 10 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em sete, segundo parciais de boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar de Lula ter vencido em mais países, Flávio somava 33.733 votos na parcial, contra 15.578 do petista.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
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As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

A votação no exterior é realizada em 186 cidades de mais de 100 países. Entre os resultados divulgados, Lula venceu na Nova Zelândia, na Austrália, na China, na Coreia do Sul e em Singapura.

Na Nova Zelândia, o petista recebeu 418 votos (80,5%), contra 101 de Flávio (19,5%). Na China, Lula teve 375 votos (73,7%), enquanto o candidato do PL recebeu 134 (26,3%). Já na Austrália, o presidente somou 6.017 votos, contra 3.465 de Flávio.

Flávio Bolsonaro teve destaque no Japão, onde recebeu 28.538 votos (80,08%), contra 7.098 de Lula (19,92%). O candidato do PL também venceu nas Filipinas, em Taiwan, em Hong Kong, na Tailândia, na Indonésia e nos Emirados Árabes Unidos, conforme os dados divulgados.

Nos Emirados Árabes Unidos, Flávio somou 772 votos (54,56%), enquanto Lula recebeu 643 (45,44%). Em Hong Kong, a diferença foi menor: 133 votos para o candidato do PL (51,15%) e 127 para o petista (48,85%).

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