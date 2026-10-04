ELEIÇÕES 2026

Lula vence em mais países e lidera votação no exterior com 60% das urnas apuradas

Presidente aparece com 52,56% dos votos no exterior, enquanto Flávio Bolsonaro tem 37,84% até às 18h deste domingo

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:18

Lula e Flávio Crédito: Reprodução

Com pouco mais de 60% das urnas apuradas no exterior, até às 18h deste domingo (4), o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na primeira colocação, com 52,56% dos votos. Na segunda posição está o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 37,84%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apura os votos em tempo real.

Ao redor do mundo, o presidente Lula levou vantagem em países como Alemanha, Angola, Austrália, Arábia Saudita, China, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Egito, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Hungria, Kuwait, Líbano, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Palestina, Polônia, Quênia, Romênia, Singapura, Síria, Suécia, Suíça, Tchéquia e Turquia. As informações são do portal g1.



Enquanto isso, Flávio foi o mais votado Catar, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Grécia, Índia, Israel, Japão, Moçambique, Tailândia e Taiwan.

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No Japão, um dos maiores colégios eleitorais fora do país, o candidato Flávio já registrou 24.601 votos contra 5.222 de Lula.

Na Nova Zelândia, Lula recebeu 234 dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio. Na Coreia do Sul, foram 123 votos para o petista e 72 para o candidato do PL. Na Malásia, Lula teve 44 votos, contra 27 de Flávio, enquanto, em Singapura, o placar foi de 190 a 92 para o atual presidente.

Flávio Bolsonaro, por outro lado, venceu nas Filipinas por 33 votos a 26 e, na Tailândia, por 51 a 40. Em Taiwan, foram 107 votos para o candidato do PL e 77 para Lula. O Japão registrou uma das maiores diferenças: Flávio recebeu 24.601 votos, enquanto Lula teve 5.222.

Na Austrália, Lula venceu por 4.562 votos a 2.579. Na China, o petista também ficou à frente, com 367 votos contra 203 de Flávio. Em Israel, o candidato do PL venceu por 523 votos a 92.

Ao todo, são 1.351 seções eleitorais ao redor do mundo, com 916.534 eleitores aptos a votar. As urnas foram distribuídas em 186 cidades de 134 países. Fora do Brasil, os eleitores podem escolher apenas presidente e vice-presidente para o próximo mandato.