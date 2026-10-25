PRESIDENTE REELEITO

Lula vira resultado contra Flávio Bolsonaro em mais de 20 cidades no segundo turno; veja quais

Levantamento com municípios que concluíram a apuração identificou mudanças na liderança em sete estados

Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:12

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O segundo turno das eleições presidenciais entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) teve uma inversão de resultado entre o primeiro e o segundo turnos em mais de 20 municípios brasileiros. Em pelo 23 cidades que já tinham 100% das seções eleitorais apuradas, na noite deste domingo (25), Lula ficou à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno, embora tivesse recebido menos votos que o adversário no primeiro turno, de acordo com um levantamento feito pelo G1.

Até a última atualização, não havia registro de viradas favoráveis a Flávio entre as cidades com apuração concluída na base analisada. O levantamento é parcial, já que outros municípios ainda estavam em processo de apuração. Cidades em que houve mudança na liderança, mas cuja contagem de votos não havia sido finalizada, ficaram de fora da lista.

Os horários de atualização dos resultados nos 23 municípios variam entre 18h51 e 20h01. O maior número de inversões foi no Tocantins, com nove cidades, seguido pelo Paraná, com oito. Também foram registradas viradas no Rio Grande do Sul, em dois municípios, e em Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com uma cidade cada.