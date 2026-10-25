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Lula volta a passar Flávio Bolsonaro e assume liderança com 47,62% das seções apuradas

Petista tem 50,01% dos votos válidos, contra 49,99% do candidato do PL; diferença é de 13.414 votos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:28

Lula e Flávio
Lula e Flávio Crédito: Reprodução

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou Flávio Bolsonaro (PL) e assumiu a liderança na apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25). Na atualização das 20h24min44s do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista registrava 50,01% dos votos válidos, enquanto o adversário tinha 49,99%.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

Lula somava 29.357.987 votos, ante 29.344.573 de Flávio. A vantagem do candidato do PT era de 13.414 votos, em uma disputa com diferença de apenas 0,02 ponto percentual.

Até aquele momento, haviam sido totalizadas 237.754 das 499.248 seções eleitorais do país, o equivalente a 47,62%. A apuração seguia em andamento, sem definição do vencedor.

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