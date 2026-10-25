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Lula volta a passar Flávio Bolsonaro e assume liderança com 47,62% das seções apuradas

Petista tem 50,01% dos votos válidos, contra 49,99% do candidato do PL; diferença é de 13.414 votos

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:28

Lula e Flávio Crédito: Reprodução

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou Flávio Bolsonaro (PL) e assumiu a liderança na apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25). Na atualização das 20h24min44s do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista registrava 50,01% dos votos válidos, enquanto o adversário tinha 49,99%.

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Lula somava 29.357.987 votos, ante 29.344.573 de Flávio. A vantagem do candidato do PT era de 13.414 votos, em uma disputa com diferença de apenas 0,02 ponto percentual.