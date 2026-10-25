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Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja e Geraldo Alckmin

Presidente ressaltou mobilização de apoiadores nas ruas durante o segundo turno e criticou episódios de violência política

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:56

Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja e Geraldo Alckmin
Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja e Geraldo Alckmin Crédito: GloboNews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (25), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, acompanhado da primeira-dama, Janja, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Lula compareceu à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, para votar no segundo turno das Eleições 2026. Também acompanharam o presidente os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), além do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Após votar, Lula ressaltou a mobilização de apoiadores durante a campanha e afirmou que milhares de pessoas foram às ruas espontaneamente, sem depender exclusivamente da estrutura partidária. 

O presidente classificou os participantes dos atos como um “exército da democracia” e criticou episódios de violência política. Entre os casos mencionados, citou a agressão contra a vereadora Iara Pimentel (PT), de Montes Claros (MG).

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