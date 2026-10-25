ELEIÇÕES

Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja e Geraldo Alckmin

Presidente ressaltou mobilização de apoiadores nas ruas durante o segundo turno e criticou episódios de violência política

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:56

Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja e Geraldo Alckmin Crédito: GloboNews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (25), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, acompanhado da primeira-dama, Janja, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Lula compareceu à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, para votar no segundo turno das Eleições 2026. Também acompanharam o presidente os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), além do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A trajetória de Lula 1 de 12

Após votar, Lula ressaltou a mobilização de apoiadores durante a campanha e afirmou que milhares de pessoas foram às ruas espontaneamente, sem depender exclusivamente da estrutura partidária.