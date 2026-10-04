INÍCIO DAS VOTAÇÕES

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições'

Presidente também defendeu mudanças na escolha dos ministros do STF e afirmou que pretende discutir mandato para integrantes da Corte

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:50

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' Crédito: Reprodução/Globonews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lula chegou ao local por volta das 9h e registrou o voto às 9h14. Ele estava acompanhado de aliados e candidatos que disputam cargos em São Paulo.

Após votar, Lula afirmou estar confiante em uma vitória nas eleições e classificou a data como um momento importante para o país. “Hoje é um dia glorioso para o país. Uma página virada. Estou confiante na vitória e certo de que temos participação em nível nacional. Estou certo de que podemos ganhar as eleições”, declarou.

Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante na vitória: 'Estou certo de que podemos ganhar as eleições' 1 de 6

O presidente também pediu que os eleitores considerem o futuro do país e das próximas gerações antes de escolher os candidatos. “As pessoas têm que votar pensando no Brasil, nos filhos, nos netos, no futuro que vão deixar”, afirmou Lula após deixar a seção eleitoral.

Durante a conversa com jornalistas, Lula também defendeu mudanças nos critérios para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente afirmou que pretende discutir uma reforma que estabeleça um período de mandato para os integrantes da Corte e citou a possibilidade de criar um conselho para tratar das indicações.

“A primeira reforma fui eu que fiz. Quero fazer uma nova reforma e definir o tempo de mandato da Suprema Corte”, afirmou. Lula também defendeu uma maior presença de mulheres no STF e disse que pretende discutir o processo de escolha com juristas e especialistas da área do Direito.

Ao abordar o cenário político brasileiro, o presidente criticou o que chamou de “promiscuidade” e afirmou que o país precisa discutir novos critérios para a composição da Suprema Corte. As declarações foram dadas logo depois da votação, durante a entrevista concedida no local.

Balanço do governo

Lula também fez uma avaliação de sua gestão e afirmou que, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem enfrentados. O presidente citou a inflação e a educação ao comentar ações de seu governo e disse que ainda há um longo caminho para garantir o futuro do país.

“Conseguimos recuperar o Brasil, melhorar a inflação, fizemos uma revolução na educação do país, mas ainda falta muito para que o Brasil tenha certeza de que seu futuro está garantido”, declarou. Em outro momento, Lula afirmou que o país carrega “500 anos de atraso” e que mudanças demandam tempo.

O presidente também criticou a venda de armas e a atuação de milicianos. “O Brasil não vai para a frente com venda de armas, mas com distribuição de livros. Não vai para a frente com milicianos, com orgia em torno do Banco Master, vai com o caráter dos seus governantes”, afirmou.

Agenda após a votação

Lula chegou à escola acompanhado do vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), além de integrantes do governo e aliados políticos.