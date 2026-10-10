Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de deputada do PL que critica políticas sociais recebe benefício do estado

Débora Campopiano recebe BPC desde pelo menos 2019; aos 59 anos, ela não atende ao critério de idade e só poderia ter acesso ao auxílio por deficiência

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 14:48

Eduarda Campopiano
Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

A artesã Débora Campopiano, mãe da deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL-SP), recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde pelo menos 2019 e divulga cursos pagos de confecção de bonecas artesanais nas redes sociais. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Aos 59 anos, Débora não atende ao critério de idade para receber o BPC, destinado a pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que cumpram os requisitos legais. Portanto, ela só poderia receber o benefício na modalidade voltada a pessoas com deficiência.

Eduarda Campopiano

Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Engajamento digital vira uma das maiores bancadas individuais da política paulista por Reprodução, @eduarda_campopiano no Instagram
1 de 27
Eduarda Campopiano por Reprodução

A artesã mantém um perfil no Instagram com mais de 28 mil seguidores, no qual anuncia cursos e workshops. Em uma publicação de 2025, ela ofereceu um workshop com possibilidade de pagamento em até quatro parcelas sem juros. Em outro anúncio, de 2023, um curso era vendido por R$ 67 à vista ou em 12 parcelas de R$ 6,82.

A própria Eduarda também aparece em uma publicação de agosto de 2023, na qual convida seguidoras a participar de um curso inicialmente gratuito, que daria acesso a outras ofertas de aprendizado.

Renda familiar é um dos critérios

A renda familiar é um dos critérios para a concessão do BPC. Em regra, o benefício exige renda mensal por pessoa do grupo familiar de até um quarto do salário mínimo, além de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Com o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, o limite corresponde a cerca de R$ 405 por pessoa.

Procurada pela coluna, a assessoria de Eduarda não informou se a deputada mora com a mãe. A informação é relevante porque, caso Eduarda integre o grupo familiar considerado para a análise do benefício, seus rendimentos podem afetar o cálculo da renda por pessoa, conforme as regras aplicáveis.

Dados da Câmara Municipal de Praia Grande indicam que Eduarda já trabalhava como comentarista da Jovem Pan ao menos desde 2022. Em 2025, aos 21 anos, ela assumiu o mandato de vereadora e passou a receber salário superior a R$ 10 mil.

A assessoria também não esclareceu se Débora obtém renda com a venda dos cursos nem se eventuais rendimentos foram informados ao INSS. Sem essas informações, não é possível concluir, apenas com os dados apresentados, que houve irregularidade no recebimento do benefício.

Leia mais

Imagem - 'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos

'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos

Imagem - Como pensa Eduarda Campopiano? 10 frases da jovem conservadora para entender como ela bateu quase 2 milhões de votos nas Eleições 2026

Como pensa Eduarda Campopiano? 10 frases da jovem conservadora para entender como ela bateu quase 2 milhões de votos nas Eleições 2026

Imagem - 'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

Tags:

Inss Benefício Eduarda Campopiano

Mais recentes

Imagem - Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador

Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador
Imagem - Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso

Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso
Imagem - Idoso aceita ajuda de desconhecido em banco na Bahia e perde mais de R$ 25 mil; entenda o golpe que fez homem ser preso

Idoso aceita ajuda de desconhecido em banco na Bahia e perde mais de R$ 25 mil; entenda o golpe que fez homem ser preso