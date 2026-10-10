DESDE 2019

Mãe de deputada do PL que critica políticas sociais recebe benefício do estado

Débora Campopiano recebe BPC desde pelo menos 2019; aos 59 anos, ela não atende ao critério de idade e só poderia ter acesso ao auxílio por deficiência

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 14:48

Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

A artesã Débora Campopiano, mãe da deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL-SP), recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde pelo menos 2019 e divulga cursos pagos de confecção de bonecas artesanais nas redes sociais. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Aos 59 anos, Débora não atende ao critério de idade para receber o BPC, destinado a pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que cumpram os requisitos legais. Portanto, ela só poderia receber o benefício na modalidade voltada a pessoas com deficiência.

Eduarda Campopiano 1 de 27

A artesã mantém um perfil no Instagram com mais de 28 mil seguidores, no qual anuncia cursos e workshops. Em uma publicação de 2025, ela ofereceu um workshop com possibilidade de pagamento em até quatro parcelas sem juros. Em outro anúncio, de 2023, um curso era vendido por R$ 67 à vista ou em 12 parcelas de R$ 6,82.

A própria Eduarda também aparece em uma publicação de agosto de 2023, na qual convida seguidoras a participar de um curso inicialmente gratuito, que daria acesso a outras ofertas de aprendizado.

Renda familiar é um dos critérios

A renda familiar é um dos critérios para a concessão do BPC. Em regra, o benefício exige renda mensal por pessoa do grupo familiar de até um quarto do salário mínimo, além de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Com o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, o limite corresponde a cerca de R$ 405 por pessoa.

Procurada pela coluna, a assessoria de Eduarda não informou se a deputada mora com a mãe. A informação é relevante porque, caso Eduarda integre o grupo familiar considerado para a análise do benefício, seus rendimentos podem afetar o cálculo da renda por pessoa, conforme as regras aplicáveis.

Dados da Câmara Municipal de Praia Grande indicam que Eduarda já trabalhava como comentarista da Jovem Pan ao menos desde 2022. Em 2025, aos 21 anos, ela assumiu o mandato de vereadora e passou a receber salário superior a R$ 10 mil.