Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira é eleita deputada federal

Ana Carolina Oliveira entrou na política após a morte da filha, Isabella Nardoni, em 2008

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:07

Ana Carolina Oliveira critica Tremembé
Ana Carolina Oliveira critica Tremembé Crédito: Reprodução

A vereadora de São Paulo Ana Carolina Oliveira (Podemos) foi eleita deputada federal neste domingo (4). Ela recebeu mais de 245 mil votos e foi a 2ª candidata mais votada do partido. O Podemos terá seis cadeiras na Câmara dos Deputados na próxima Legislatura.

Ana Carolina Oliveira entrou na política após a morte da filha, Isabella Nardoni, em 2008. A menina foi assassinada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Ana Carolina Jatobá.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
1 de 7
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução

Desde então, Ana Carolina passou a atuar na defesa de pessoas vítimas de violência, especialmente em pautas relacionadas à proteção de crianças e adolescentes. Em 2024, foi eleita vereadora de São Paulo pelo Podemos.

Leia mais

Imagem - PL quase dobra número de senadores e terá maior bancada do Senado; veja divisão por partido

PL quase dobra número de senadores e terá maior bancada do Senado; veja divisão por partido

Imagem - Eleições 2026: Flávio Bolsonaro vence em 4 cidades da Bahia; Lula recebe 66% dos votos no estado

Eleições 2026: Flávio Bolsonaro vence em 4 cidades da Bahia; Lula recebe 66% dos votos no estado

Imagem - Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

Mais recentes

Imagem - Renan Santos chama resultado do primeiro turno de 'muito ruim' e revela se vai apoiar Lula ou Flávio

Renan Santos chama resultado do primeiro turno de 'muito ruim' e revela se vai apoiar Lula ou Flávio
Imagem - Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026

Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026
Imagem - Veja a lista de deputados estaduais eleitos em Sergipe (SE) em 2026

Veja a lista de deputados estaduais eleitos em Sergipe (SE) em 2026