ELEIÇÕES

Mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira é eleita deputada federal

Ana Carolina Oliveira entrou na política após a morte da filha, Isabella Nardoni, em 2008

Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:07

Ana Carolina Oliveira critica Tremembé Crédito: Reprodução

A vereadora de São Paulo Ana Carolina Oliveira (Podemos) foi eleita deputada federal neste domingo (4). Ela recebeu mais de 245 mil votos e foi a 2ª candidata mais votada do partido. O Podemos terá seis cadeiras na Câmara dos Deputados na próxima Legislatura.

Ana Carolina Oliveira entrou na política após a morte da filha, Isabella Nardoni, em 2008. A menina foi assassinada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Ana Carolina Jatobá.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos 1 de 7