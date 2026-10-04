Mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira é eleita deputada federal

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:07
A vereadora de São Paulo Ana Carolina Oliveira (Podemos) foi eleita deputada federal neste domingo (4). Ela recebeu mais de 245 mil votos e foi a 2ª candidata mais votada do partido. O Podemos terá seis cadeiras na Câmara dos Deputados na próxima Legislatura.
Ana Carolina Oliveira entrou na política após a morte da filha, Isabella Nardoni, em 2008. A menina foi assassinada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Ana Carolina Jatobá.
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos
Desde então, Ana Carolina passou a atuar na defesa de pessoas vítimas de violência, especialmente em pautas relacionadas à proteção de crianças e adolescentes. Em 2024, foi eleita vereadora de São Paulo pelo Podemos.