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Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após bater a cabeça em ato de campanha

Maria Renilda sofreu o acidente durante uma agenda da deputada no Parque da Independência.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:59

Maria Renilda e Tábata Amaral
Maria Renilda e Tábata Amaral Crédito: Reprodução

A mãe da deputada federal Tabata Amaral (PSB), Maria Renilda, está internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma agenda de campanha da filha, no sábado (3), em São Paulo. Segundo a parlamentar, ela bateu a cabeça no chão e precisou ser levada às pressas para o Hospital São Camilo.

Maria Renilda foi submetida a uma cirurgia de emergência e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com Tabata, o quadro é considerado estável, mas grave, e novos exames serão realizados para acompanhar a evolução após o procedimento.

“⁣Ontem, enquanto me acompanhava em uma agenda de campanha no Parque da Independência, minha mãe sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão. Ela foi imediatamente levada ao Hospital São Camilo, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência", escreveu Tábata em post nas redes sociais.

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Ainda na publicação, a deputada pediu orações pela mãe. “Neste momento, ela permanece internada na UTI, em estado estável, porém grave, e aguarda novos exames para avaliar sua evolução após o procedimento. Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações", completou. 

Tabata Amaral foi eleita deputada federal por São Paulo em 2022, com 337.873 votos. Aos 32 anos, ela disputa a reeleição neste domingo (4). A agenda no Parque da Independência fazia parte da campanha da parlamentar. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias do acidente ou sobre a previsão de alta de Maria Renilda.

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