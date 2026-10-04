Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após bater a cabeça em ato de campanha

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:59
A mãe da deputada federal Tabata Amaral (PSB), Maria Renilda, está internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma agenda de campanha da filha, no sábado (3), em São Paulo. Segundo a parlamentar, ela bateu a cabeça no chão e precisou ser levada às pressas para o Hospital São Camilo.
Maria Renilda foi submetida a uma cirurgia de emergência e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com Tabata, o quadro é considerado estável, mas grave, e novos exames serão realizados para acompanhar a evolução após o procedimento.
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Ainda na publicação, a deputada pediu orações pela mãe. “Neste momento, ela permanece internada na UTI, em estado estável, porém grave, e aguarda novos exames para avaliar sua evolução após o procedimento. Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações", completou.
Tabata Amaral foi eleita deputada federal por São Paulo em 2022, com 337.873 votos. Aos 32 anos, ela disputa a reeleição neste domingo (4). A agenda no Parque da Independência fazia parte da campanha da parlamentar. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias do acidente ou sobre a previsão de alta de Maria Renilda.