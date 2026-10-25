DEFINIDO

Mailza Assis é reeleita no Acre e mantém PP no comando do estado

Governadora conquistou mandato próprio após assumir o cargo com a saída de Gladson Cameli

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:46

Mailza Assis Crédito: Divulgação

Mailza Assis (PP) foi reeleita governadora do Acre e conquistou um mandato próprio à frente do Palácio Rio Branco. Vice de Gladson Cameli, ela assumiu o Executivo estadual em 2026, quando o então governador deixou o cargo para disputar o Senado.

A vitória sobre Alan Rick (Republicanos) assegura a permanência do PP no governo após os dois mandatos de Cameli, eleito em 2018 e reeleito em 2022.

O caminho até o resultado passou por uma mudança expressiva entre as pesquisas e a votação do primeiro turno. Na véspera da eleição de 4 de outubro, a AtlasIntel apontava Alan Rick à frente, com 43,5% dos votos válidos, enquanto Mailza registrava 35,3%.

A apuração revelou um quadro diferente. A governadora recebeu 49,76% dos votos válidos e ficou a menos de meio ponto percentual de encerrar a disputa naquela etapa. Alan obteve 32,26% e garantiu a segunda vaga no turno decisivo.

Depois do primeiro turno, Mailza passou a aparecer na liderança das pesquisas. No levantamento Real Time Big Data divulgado em 20 de outubro, ela somava 50% das intenções de voto, ante 35% do adversário. Considerados apenas os votos válidos, os percentuais eram de 59% e 41%, respectivamente.

A mesma pesquisa indicava maior rejeição ao senador: 37% dos entrevistados declaravam não votar em Alan, enquanto o índice da governadora era de 29%.

Natural de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul, Mailza Assis Cameli tem 49 anos e passou pelo Senado antes de ser eleita vice-governadora na chapa de Gladson Cameli, em 2022.

Esta foi a primeira eleição em que concorreu diretamente ao comando do Executivo acreano. Além de Alan Rick, eleito senador em 2022, a disputa reuniu no primeiro turno outros nomes da direita, entre eles o então prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.