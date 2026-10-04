RIO DE JANEIRO

Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora

Movimento na Rocinha é intenso durante a manhã

Mariana Rios

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:49

Favela da Rocinha (22/09/2017) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil_22/09/2017

Na Rocinha, maior favela do país, eleitores enfrentaram uma fila de cerca de 1,5 quilômetro para votar durante a manhã. O movimento foi maior do que o registrado no primeiro turno das eleições de 2022. As informações foram públicadas pelo UOL.

Com mais de 72 mil moradores, de acordo com o Censo do IBGE, a Rocinha também registrou, na eleição passada, a maior votação proporcional para Luiz Inácio Lula da Silva entre os bairros do Rio de Janeiro: 78,2%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mais de 700 colégios estaduais funcionarão como locais de votação 1 de 28

O CIEP Ayrton Senna recebeu eleitores de diferentes bairros da Zona Sul, entre eles Conrado, Gávea, Vidigal e Leblon. A espera chegou a quase uma hora, e alguns eleitores disseram ter pensado em desistir de votar.

Maria Francisca, de 55 anos, afirmou ao UOL ter chegado por volta das 10h e só entrou na cabine de votação às 10h50. "Vim cedo porque sempre acho que vai ficar grande a fila. Se demorasse mais, ia desistir de votar".

O mototaxista Anderson Freitas, de 24 anos, aproveitou uma pausa entre as corridas para votar. "Quem chegar mais tarde, pode acabar ficando comprometido", afirmou.