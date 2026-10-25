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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:06
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que mais de um milhão de eleitores justificaram a ausência no segundo turno das eleições de 2026 por meio do aplicativo e-Título até as 9h deste domingo (25). A justificativa é necessária para quem tem obrigação de votar, mas não comparece à seção eleitoral. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo, que utiliza a localização do celular para permitir a regularização quando o eleitor está fora do domicílio eleitoral.
Como justificar a ausência pelo e-TítuloPara registrar a justificativa no aplicativo, o eleitor deve:
E-Título
Prazo para justificar após a votação
Quem não conseguir justificar a ausência no dia da eleição poderá regularizar a situação em até 60 dias após o segundo turno. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. Em ambos os casos, o eleitor deve preencher os dados solicitados e anexar documentos que comprovem o motivo da falta, quando necessário.
Multa e restrições para quem não regularizar a situação
De acordo com o TSE, quem é obrigado a votar, não comparece, deixa de justificar a ausência e não paga a multa eleitoral fica em situação irregular perante a Justiça Eleitoral.A multa por ausência não justificada pode chegar a R$ 3,51. Enquanto não regulariza a situação, o eleitor também pode enfrentar restrições para obter a certidão de quitação eleitoral, exigida em situações como a posse em cargo público, a inscrição em concursos e a emissão de passaporte.