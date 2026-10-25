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Mais de 1 milhão de eleitores já justificaram ausência no 2º turno pelo e-Título

Número foi registrado pelo TSE até as 9h deste domingo (25); quem não justificar a falta dentro do prazo fica sujeito a multa eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:06

É possível justificar ausência
É possível justificar ausência Crédito: Imagem gerada por IA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que mais de um milhão de eleitores justificaram a ausência no segundo turno das eleições de 2026 por meio do aplicativo e-Título até as 9h deste domingo (25). A justificativa é necessária para quem tem obrigação de votar, mas não comparece à seção eleitoral. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo, que utiliza a localização do celular para permitir a regularização quando o eleitor está fora do domicílio eleitoral.

Como justificar a ausência pelo e-TítuloPara registrar a justificativa no aplicativo, o eleitor deve:

  • Abrir o e-Título e acessar a opção “Justificativa de ausência”;
  • Selecionar a eleição e o turno correspondente;
  • Informar o motivo da ausência;
  • Anexar documentos comprobatórios, caso sejam solicitados;
  • Guardar o código de acompanhamento para consultar o andamento do pedido.

E-Título

e-título por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Perdeu o prazo? Pelo e-Título é possível emitir a guia de multa e regularizar sua situação eleitoral direto pelo celular. A integração com o sistema do TSE agiliza a liberação do seu CPF por Tribunal Superior Eleitoral
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
REgularização do título de eleitor por Antonio Augusto/ Ascom/ TSE
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e-título por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Prazo para justificar após a votação

Quem não conseguir justificar a ausência no dia da eleição poderá regularizar a situação em até 60 dias após o segundo turno. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. Em ambos os casos, o eleitor deve preencher os dados solicitados e anexar documentos que comprovem o motivo da falta, quando necessário.

Multa e restrições para quem não regularizar a situação

De acordo com o TSE, quem é obrigado a votar, não comparece, deixa de justificar a ausência e não paga a multa eleitoral fica em situação irregular perante a Justiça Eleitoral.A multa por ausência não justificada pode chegar a R$ 3,51. Enquanto não regulariza a situação, o eleitor também pode enfrentar restrições para obter a certidão de quitação eleitoral, exigida em situações como a posse em cargo público, a inscrição em concursos e a emissão de passaporte.

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