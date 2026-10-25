ELEIÇÕES 2026

Mais de 1 milhão de eleitores já justificaram ausência no 2º turno pelo e-Título

Número foi registrado pelo TSE até as 9h deste domingo (25); quem não justificar a falta dentro do prazo fica sujeito a multa eleitoral

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:06

É possível justificar ausência Crédito: Imagem gerada por IA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que mais de um milhão de eleitores justificaram a ausência no segundo turno das eleições de 2026 por meio do aplicativo e-Título até as 9h deste domingo (25). A justificativa é necessária para quem tem obrigação de votar, mas não comparece à seção eleitoral. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo, que utiliza a localização do celular para permitir a regularização quando o eleitor está fora do domicílio eleitoral.

Como justificar a ausência pelo e-TítuloPara registrar a justificativa no aplicativo, o eleitor deve:

Abrir o e-Título e acessar a opção “Justificativa de ausência”;

Selecionar a eleição e o turno correspondente;

Informar o motivo da ausência;

Anexar documentos comprobatórios, caso sejam solicitados;

Guardar o código de acompanhamento para consultar o andamento do pedido.



E-Título 1 de 4

Prazo para justificar após a votação

Quem não conseguir justificar a ausência no dia da eleição poderá regularizar a situação em até 60 dias após o segundo turno. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. Em ambos os casos, o eleitor deve preencher os dados solicitados e anexar documentos que comprovem o motivo da falta, quando necessário.

Multa e restrições para quem não regularizar a situação