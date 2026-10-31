MANIFESTAÇÕES

Mais de 100 países reconheceram reeleição de Lula; Argentina e EUA não fizeram anúncio oficial

Dados constam no Painel de Acompanhamento de Manifestações Internacionais sobre os Resultados Eleitorais, ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral

Estadão

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 00:09

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso de reeleição, São Paulo (SP) Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

Até esta sexta-feira (30), 107 países reconheceram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições ocorridas no último domingo (25). Além deles, 11 organizações internacionais e blocos regionais também felicitaram o atual presidente pela sua reeleição. A Argentina e os Estados Unidos, países da América e membros do G20, grupo das principais economias do mundo, não se manifestaram sobre o resultado das eleições brasileiras.

Canadá, França, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Japão, além de outros parceiros do Brasil nos BRICS, como a China, a África do Sul, a Índia, a Rússia e a Arábia Saudita, parabenizaram Lula pelo novo mandato.

Os dados sobre as manifestações de países e blocos constam no Painel de Acompanhamento de Manifestações Internacionais sobre os Resultados Eleitorais, ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para mapear o reconhecimento global das eleições de 2026 e contabilizar as manifestações oficiais.

A trajetória de Lula 1 de 12

Até o momento, o sistema não incluiu a Indonésia, que compõe o G20 e o BRICS. O líder do país parabenizou Lula por meio do Twitter, antigo X.

Na América do Sul, apenas a Argentina ainda não se manifestou sobre o resultado da eleição. Segundo o jornal Clarín, o presidente da Argentina, Javier Milei, não fará um pronunciamento oficial.

Com relação aos Estados Unidos, o presidente do país, Donald Trump, chegou a afirmar que não queria comentar sobre o assunto, mas manifestou desagrado com o curso das eleições com acusações sem provas. "Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil; foi uma vergonha", declarou o republicano antes de partir para um comício eleitoral.

Os dois países fizeram parte da rota de fuga de Flávio Bolsonaro (PL) do país na última terça-feira (27). O senador, candidato derrotado no pleito presidencial por uma diferença superior a 4 milhões de votos, deixou o Brasil após o político ser intimado pela Polícia Federal a entregar passaportes e proibido de deixar o país.

Flávio e sua família partiram do Brasil em direção à Argentina, onde pegaram um jato de luxo, providenciado pelo governo estadunidense, com destino a Miami. Flávio está na Flórida com uma autorização temporária de entrada e provavelmente receberá residência permanente posteriormente, segundo autoridades americanas.