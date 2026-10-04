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Mais de 20 eleitores são presos na Bahia durante as Eleições 2026

TRE-BA também registrou substituição de 81 urnas eletrônicas no estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:21

urna eletrônica
Mais de 20 eleitores são presos na Bahia durante as Eleições 2026 Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 20 eleitoras e eleitores foram presos na Bahia durante o primeiro turno das Eleições 2026. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 21 prisões haviam sido registradas até as 14h deste domingo (4).

As ocorrências envolvem crimes como boca de urna, divulgação de propaganda eleitoral e corrupção eleitoral. Nos casos considerados de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a pessoa é liberada. Nessas situações, não há audiência de custódia.

Justificativa eleitoral: como fazer?

1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e os endereços dos locais de votação e das Mesas Receptoras de Justificativas estão disponíveis nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra opção é procurar o cartório eleitoral mais próximo.Você poderá justificar no dia da eleição das 8h às 17h.ATENÇÃO: se você apresentar a justificativa no dia da eleição, não precisará juntar documentos que comprovem o motivo da ausência à votação. por TSE
2) Como eu faço para justificar após a data da eleição?Você pode requerer a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net em até 60 (sessenta) dias após cada turno da votação. Além disso, você pode entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo ao cartório da zona eleitoral responsável pelo seu título.Nesse caso, é obrigatória a juntada de documentos que comprovem o motivo da ausência à votação.Apenas o eleitorado com títulos regulares e suspensos podem acessar o e-Título.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Eu preciso justificar nos dois turnos?Sim. Se no seu município houver segundo turno e você não puder votar, é necessário justificar sua ausência. Apresente uma justificativa para cada turno que você faltar. por Ilustração, IA
O que acontece se eu não votar e não justificar a minha ausência?Você ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em três turnos consecutivos, não justificar nem pagar a respectiva multa, o seu título estará sujeito a cancelamento. Como o voto no Brasil é obrigatório, quem não vota, não justifica e não paga a multa, enfrenta uma série de impedimentos transitórios: obter passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, tomar posse em concurso público, entre outros. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
 Não votei e não justifiquei. Como faço para pagar a multa?A multa eleitoral pode ser paga pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo Aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU), do PIX ou de cartão de crédito. por Reprodução/TJSC
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1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O TRE-BA também informou que 81 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em diferentes pontos do estado até as 14h. Do total, três equipamentos foram trocados em Salvador.

No mesmo período, o Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) atendeu 352 chamados e contabilizou 404 notícias de irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral na internet, rádio e televisão. Os casos foram autuados no Processo Judicial Eletrônico (PJe).

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