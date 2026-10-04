ILEGALIDADE

Mais de 20 eleitores são presos na Bahia durante as Eleições 2026

TRE-BA também registrou substituição de 81 urnas eletrônicas no estado

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:21

Mais de 20 eleitores são presos na Bahia durante as Eleições 2026 Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 20 eleitoras e eleitores foram presos na Bahia durante o primeiro turno das Eleições 2026. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 21 prisões haviam sido registradas até as 14h deste domingo (4).

As ocorrências envolvem crimes como boca de urna, divulgação de propaganda eleitoral e corrupção eleitoral. Nos casos considerados de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a pessoa é liberada. Nessas situações, não há audiência de custódia.

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O TRE-BA também informou que 81 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em diferentes pontos do estado até as 14h. Do total, três equipamentos foram trocados em Salvador.