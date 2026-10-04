ELEIÇÕES

Mais de 200 cidades da Bahia têm Lei Seca neste domingo (4); confira lista

Decisão fica a critério de cada juiz eleitoral

Mais de duzentas cidades na Bahia terão restrições ou proibições da Lei Seca, segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). As decisões são tomadas pelas zonas eleitorais do órgão. Ou seja, ocorrem de forma discricionária, a critério de cada juiz eleitoral. Confira abaixo: