Mais de 200 cidades da Bahia têm Lei Seca neste domingo (4); confira lista

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Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:21
Mais de duzentas cidades na Bahia terão restrições ou proibições da Lei Seca, segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). As decisões são tomadas pelas zonas eleitorais do órgão. Ou seja, ocorrem de forma discricionária, a critério de cada juiz eleitoral. Confira abaixo:
Acajutiba
Adustina
Aiquara
Alcobaça
Almadina
Amargosa
Arataca
Famosos votam para as Eleições 2026
Aurelino Leal
Baixa Grande
Banzaê
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barra do Mendes
Barro Alto
Barrocas
Biritinga
Boa Nova
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Bonito
Boquira
Brejões
Brejolândia
Buerarema
Caem
Caetanos
Cafarnaum
Canápolis
Canarana
Candeal
Cansanção
Canudos
Capela do Alto Alegre
Capim Grosso
Caravelas
Carinhanha
Casa Nova
Castro Alves
Catolândia
Caturama
Central
Coaraci
Cocos
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conde
Condeúba
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Coribe
Coronel João Sá
Correntina
Cotegipe
Cravolândia
Curaçá
Dário Meira
Dom Basílio
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Encruzilhada
Érico Cardoso
Esplanada
Euclides da Cunha
Feira da Mata
Filadélfia
Floresta Azul
Formosa do Rio Preto
Gandu
Gavião
Gongogi
Heliópolis
Iaçu
Ibicaraí
Ibicoara
Ibipeba
Ibipitanga
Ibirapuã
Ibititá
Ibotirama
Igrapiúna
Irajuba
Iramaia
Iraquara
Irecê
Itacaré
Itagi
Itagibá
Itamaraju
Itamari
Itanhém
Itapitanga
Itaquara
Itarantim
Itatim
Itiruçu
Itiúba
Ituaçu
Ituberá
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jacobina
Jaguaquara
Jaguarari
Jiquiriçá
Jucuruçu
Jussara
Jussiape
Laje
Lajedão
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lamarão
Lapão
Lençóis
Livramento de Nossa Senhora
Macajuba
Macaúbas
Mairi
Malhada
Mansidão
Maracás
Marcionílio Souza
Matina
Medeiros Neto
Miguel Calmon
Milagres
Mirangaba
Mirante
Monte Santo
Morpará
Morro do Chapéu
Mortugaba
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Muniz Ferreira
Muquém do São Francisco
Mutuípe
Nilo Peçanha
Nordestina
Nova Fátima
Nova Ibiá
Nova Itarana
Ourolândia
Palmas de Monte Alto
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Paripiranga
Pé de Serra
Pilão Arcado
Piraí do Norte
Piritiba
Planaltino
Planalto
Poções
Ponto Novo
Potiraguá
Prado
Presidente Dutra
Presidente Jânio Quadros
Queimadas
Quijingue
Quixabeira
Rafael Jambeiro
Retirolândia
Riachão das Neves
Riachão do Jacuípe
Riacho de Santana
Ribeira do Pombal
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Pires
Ruy Barbosa
Santa Bárbara
Santa Cruz da Vitória
Santa Inês
Santa Rita de Cássia
Santa Terezinha
Santaluz
Santana
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
São Desidério
São Felipe
São Gabriel
São Gonçalo dos Campos
São José da Vitória
São José do Jacuípe
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Saubara
Sebastião Laranjeiras
Sento Sé
Serra Dourada
Serra do Ramalho
Serrinha
Serrolândia
Sítio do Mato
Sobradinho
Souto Soares
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanquinho
Taperoá
Tapiramutá
Teixeira de Freitas
Terra Nova
Tucano
Uauá
Ubaíra
Ubaitaba
Uibaí
Umburanas
Uruçuca
Utinga
Várzea da Roça
Várzea do Poço
Várzea Nova
Varzedo
Vereda
Wagner
Wanderley