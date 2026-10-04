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Mais de 200 cidades da Bahia têm Lei Seca neste domingo (4); confira lista

Decisão fica a critério de cada juiz eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:21

Lei Seca
Lei Seca Crédito: Reprodução

Mais de duzentas cidades na Bahia terão restrições ou proibições da Lei Seca, segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). As decisões são tomadas pelas zonas eleitorais do órgão. Ou seja, ocorrem de forma discricionária, a critério de cada juiz eleitoral. Confira abaixo:

Acajutiba

Adustina

Aiquara

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Arataca

Famosos votam para as Eleições 2026

Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Vera Viel por Reprodução | Instagram
Luciano Huck por Reprodução | Instagram
Bruno de Luca, ator e apresentador, acompanhado dos pais durante a votação das Eleições 2026, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
Dani Calabresa e Ricahr Neuman por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Orlando Morais por Reprodução | Instagram
Edson Celulari e Victor Fasano por Reprodução | Instagram
Cafu por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro e Celso Zucatelli por Reprodução | Instagram
1 de 10
Fátima Bernardes, com a mãe, Eunice, e a filha, Beatriz Bonemer por Reprodução | Instagram

Aurelino Leal

Baixa Grande

Banzaê

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barro Alto

Barrocas

Biritinga

Boa Nova

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Bonito

Boquira

Brejões

Brejolândia

Buerarema

Caem

Caetanos

Cafarnaum

Canápolis

Canarana

Candeal

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Caravelas

Carinhanha

Casa Nova

Castro Alves

Catolândia

Caturama

Central

Coaraci

Cocos

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conde

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Coronel João Sá

Correntina

Cotegipe

Cravolândia

Curaçá

Dário Meira

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Encruzilhada

Érico Cardoso

Esplanada

Euclides da Cunha

Feira da Mata

Filadélfia

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Gandu

Gavião

Gongogi

Heliópolis

Iaçu

Ibicaraí

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibirapuã

Ibititá

Ibotirama

Igrapiúna

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itacaré

Itagi

Itagibá

Itamaraju

Itamari

Itanhém

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itatim

Itiruçu

Itiúba

Ituaçu

Ituberá

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jaguaquara

Jaguarari

Jiquiriçá

Jucuruçu

Jussara

Jussiape

Laje

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Lapão

Lençóis

Livramento de Nossa Senhora

Macajuba

Macaúbas

Mairi

Malhada

Mansidão

Maracás

Marcionílio Souza

Matina

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Mirante

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muniz Ferreira

Muquém do São Francisco

Mutuípe

Nilo Peçanha

Nordestina

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Itarana

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Paripiranga

Pé de Serra

Pilão Arcado

Piraí do Norte

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Ponto Novo

Potiraguá

Prado

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Queimadas

Quijingue

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Retirolândia

Riachão das Neves

Riachão do Jacuípe

Riacho de Santana

Ribeira do Pombal

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Santa Bárbara

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santa Rita de Cássia

Santa Terezinha

Santaluz

Santana

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

São Desidério

São Felipe

São Gabriel

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Saubara

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra Dourada

Serra do Ramalho

Serrinha

Serrolândia

Sítio do Mato

Sobradinho

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanquinho

Taperoá

Leia mais

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Tapiramutá

Teixeira de Freitas

Terra Nova

Tucano

Uauá

Ubaíra

Ubaitaba

Uibaí

Umburanas

Uruçuca

Utinga

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Varzedo

Vereda

Wagner

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Bahia Eleição

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