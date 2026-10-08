A FORÇA DA SIGLA

Mais de 230 mil eleitores apertaram números de partidos que não tinham candidato a governador

No Rio, 204 mil digitaram 13; no DF, 26,6 mil apertaram 22 e tiveram o voto anulado

Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:32

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A influência da disputa presidencial sobre a escolha dos governadores gerou uma onda de votos anulados no primeiro turno das eleições de 2026. Ao digitarem os números das grandes legendas nacionais em locais onde os partidos não tinham candidatos próprios ao Poder Executivo, mais de 230 mil eleitores do Rio de Janeiro e do Distrito Federal tiveram seus votos anulados pelas urnas eletrônicas.

Os dados foram auditados por meio do Registro Digital do Voto, que permite consultar os votos registrados na urna, e confirmam a forte presença das marcas partidárias na cabeça do eleitorado.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

Milhares de eleitores cariocas repetiram o número 13 na urna

No Rio de Janeiro, o número 13 foi confirmado 204.309 vezes para o cargo de governador, mesmo sem a presença de um candidato petista na disputa. A numeração ficou atrás apenas do código 00 no ranking de anulações no estado.

A quantidade de escolhas anuladas com o 13 chama a atenção por ultrapassar o total de votos dados a cinco candidatos ao governo somados: Coronel Busnello, André Marinho, Juliete, Cyro Garcia e Luan Monteiro reuniram juntos 181.097 votos.

O impacto do eleitorado de Paes e Ruas na disputa do Rio

Embora o PT tenha oficializado apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD), que concorreu com o número 55, a migração automática para a sigla presidencial não foi evitada por milhares de eleitores.

Se esse contingente de 204 mil votos nulos tivesse sido computado para a chapa do PSD, Eduardo Paes teria subido de 3,70 milhões para 3,91 milhões de votos. No entanto, a situação da disputa mudou nesta quinta-feira (8), quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização da eleição para governador do Rio de Janeiro. Com a exclusão dos votos de Garotinho da base de cálculo, o resultado do primeiro turno será recalculado pelo TRE-RJ.

Eleição no Distrito Federal é estendida após anulação de 26 mil votos

No Distrito Federal, a digitação do número 22 impediu a definição da eleição para a gestão do Palácio do Buriti. A governadora Celina Leão (PP) obteve 49,93% dos votos válidos e ficou a apenas 0,07 ponto percentual de encerrar a disputa sem necessidade de uma nova votação.