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Mais de 230 mil eleitores apertaram números de partidos que não tinham candidato a governador

No Rio, 204 mil digitaram 13; no DF, 26,6 mil apertaram 22 e tiveram o voto anulado

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:32

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A influência da disputa presidencial sobre a escolha dos governadores gerou uma onda de votos anulados no primeiro turno das eleições de 2026. Ao digitarem os números das grandes legendas nacionais em locais onde os partidos não tinham candidatos próprios ao Poder Executivo, mais de 230 mil eleitores do Rio de Janeiro e do Distrito Federal tiveram seus votos anulados pelas urnas eletrônicas.

Os dados foram auditados por meio do Registro Digital do Voto, que permite consultar os votos registrados na urna, e confirmam a forte presença das marcas partidárias na cabeça do eleitorado.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Milhares de eleitores cariocas repetiram o número 13 na urna

No Rio de Janeiro, o número 13 foi confirmado 204.309 vezes para o cargo de governador, mesmo sem a presença de um candidato petista na disputa. A numeração ficou atrás apenas do código 00 no ranking de anulações no estado.

A quantidade de escolhas anuladas com o 13 chama a atenção por ultrapassar o total de votos dados a cinco candidatos ao governo somados: Coronel Busnello, André Marinho, Juliete, Cyro Garcia e Luan Monteiro reuniram juntos 181.097 votos.

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O impacto do eleitorado de Paes e Ruas na disputa do Rio

Embora o PT tenha oficializado apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD), que concorreu com o número 55, a migração automática para a sigla presidencial não foi evitada por milhares de eleitores.

Se esse contingente de 204 mil votos nulos tivesse sido computado para a chapa do PSD, Eduardo Paes teria subido de 3,70 milhões para 3,91 milhões de votos. No entanto, a situação da disputa mudou nesta quinta-feira (8), quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização da eleição para governador do Rio de Janeiro. Com a exclusão dos votos de Garotinho da base de cálculo, o resultado do primeiro turno será recalculado pelo TRE-RJ.

Eleição no Distrito Federal é estendida após anulação de 26 mil votos

No Distrito Federal, a digitação do número 22 impediu a definição da eleição para a gestão do Palácio do Buriti. A governadora Celina Leão (PP) obteve 49,93% dos votos válidos e ficou a apenas 0,07 ponto percentual de encerrar a disputa sem necessidade de uma nova votação.

Contudo, 26.603 eleitores digitaram o código do PL no momento de votar para governador, tornando o 22 o segundo número inválido mais digitado do DF. O resultado levou à realização de um segundo turno entre Celina Leão e Leandro Grass (PT)

Tags:

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