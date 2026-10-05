COMO CADA ESTADO VOTOU

Mapa das Eleições: Flávio Bolsonaro vence em 14 estados; Lula, em 12

Candidato do PL ficou à frente em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte; petista dominou o Nordeste

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07:13

Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno das Eleições 2026 na liderança em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal. Lula (PT) venceu em 12 estados. Com o resultado, os dois candidatos avançaram para o segundo turno da disputa pela Presidência da República, marcado para 25 de outubro.

O desempenho dos candidatos revela uma divisão regional na votação. Lula venceu principalmente em estados do Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro teve vantagem em grande parte do Sul, além de estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Senadores eleitos em 2026 1 de 13

O candidato do PL ficou em primeiro lugar no Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. No Distrito Federal, Flávio Bolsonaro também terminou à frente, com 51,31% dos votos válidos, contra 38,11% de Lula.

Os maiores percentuais do candidato foram registrados em Roraima, onde alcançou 71,06% dos votos válidos; Rondônia, com 67,45%; e Santa Catarina, com 66,65%.

Lula ficou na primeira colocação em Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O melhor resultado do petista entre os estados foi registrado no Piauí, com 70,99% dos votos válidos. Na Bahia, Lula alcançou 66,17%, enquanto Flávio Bolsonaro teve 28,53%. O candidato do PT também superou os 60% dos votos válidos no Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.

A disputa mais equilibrada entre os dois ocorreu no Amapá. Lula teve 45,71% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro registrou 45,67%, diferença de apenas 0,04 ponto percentual.

Veja onde cada candidato venceu

Flávio Bolsonaro: Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Lula: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.