PERFIL

Maquiadora de noivas, influenciadora e mulher de Douglas Ruas: quem é Mariana, futura primeira-dama do Rio

Aos 36 anos, ela compartilha nas redes sociais sua trajetória profissional e religiosa

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 17:40

Do primeiro beijo no portão de casa à vida no Palácio: quem é Mariana Ruas, mulher do governador eleito do Rio Crédito: Reprodução/Carol Goulart/Instagram

Mariana Barbosa Ruas, mulher de Douglas Ruas (PL), foi apresentada a um novo capítulo de sua vida após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmar, neste sábado (10), a eleição do marido para o governo estadual. Com a vitória no primeiro turno, ela deverá assumir o posto de primeira-dama quando o governador eleito tomar posse.

Maquiadora especializada em noivas, Mariana construiu sua carreira atendendo clientes em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O trabalho exigia dedicação frequente aos fins de semana, inclusive depois do nascimento do filho, Miguel. Ela também se diz mãe de Chloe, sua cachorrinha, e já investiu na produção de conteúdo sobre beleza para as redes sociais, além de ter trabalhado como modelo de moda praia.

Quem é Mariana Barbosa Ruas 1 de 7

Aos 36 anos, Mariana é a caçula de três irmãos. Seu interesse pela beleza começou cedo: aos 13 anos, já fazia os cabelos de primas, tias e vizinhas. Entre suas atividades favoritas também está cozinhar.

História de amor começou no Carnaval

Mariana e Douglas estão juntos há cerca de duas décadas, mas contam o início do relacionamento de maneiras diferentes. Ela considera o primeiro beijo, no portão da casa dos pais, no bairro Pacheco, como o marco da história dos dois. Ele contabiliza o namoro a partir de 2009, quando o relacionamento se tornou oficial.

A diferença de datas virou motivo de brincadeira entre o casal durante uma dinâmica nas redes sociais pelo Dia dos Namorados. Ao responderem perguntas sobre a relação, Mariana provocou o marido ao relembrar o tempo que passou tentando conquistá-lo: “Foram dois anos de luta, de luta”.

Os dois se conheceram em um bloco de Carnaval. A lembrança tem um detalhe curioso diante das posições políticas de Douglas: durante a campanha, ele afirmou que não pretende incentivar ou subsidiar festas carnavalescas com recursos públicos.

Família e religião

Mariana também deverá ocupar um lugar de destaque em uma família já ligada à política fluminense. Sua sogra, Marinete, é mulher de Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, município de origem do casal e de suas famílias.

Em agosto de 2022, Mariana foi batizada na Igreja Central do Avivamento, em São Gonçalo. Na ocasião, compartilhou nas redes sociais uma mensagem sobre sua fé e o compromisso de seguir os planos de Deus.