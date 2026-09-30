VOTOS SOB ANÁLISE

Marçal, Garotinho, Arruda e Cunha estão entre os nomes barrados a quatro dias da eleição e situação ainda pode mexer com votos

Entenda o que acontece com o voto de quem aparece na urna com registro indeferido ou sob recurso e como consultar a situação do candidato

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 04:56

Decisões de recursos judiciais podem mudar o resultado da eleição após a contagem das urnas Crédito: Zileide Silva/TV Globo

Faltam quatro dias para o primeiro turno das eleições de 2026 e a situação de algumas candidaturas ainda está em disputa na Justiça Eleitoral. Entre os nomes conhecidos que tiveram o registro indeferido estão Pablo Marçal, José Roberto Arruda, Anthony Garotinho e Eduardo Cunha, em processos que ainda apresentam situações jurídicas diferentes.



Para o eleitor, a diferença é importante. Uma candidatura pode aparecer como “Concorrendo” no sistema e, ao mesmo tempo, ter o registro indicado como “Indeferido em prazo recursal ou com recurso”. Nesses casos, o candidato pode continuar na disputa enquanto houver recurso pendente. O destino dos votos, porém, depende do resultado do processo.



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O que significa votar em candidato sub judice

O eleitor pode encontrar no DivulgaCandContas candidaturas que continuam aparecendo como “Concorrendo”, embora o registro esteja indeferido em prazo recursal ou com recurso. Segundo o TSE, isso ocorre porque a decisão que negou o registro ainda pode ser contestada.



Nessa situação, a candidatura permanece sub judice. A legislação permite que o candidato continue praticando atos de campanha e tenha nome e foto mantidos na urna eletrônica enquanto o recurso estiver pendente.



Isso não significa que o registro tenha sido aprovado. A situação ainda pode mudar conforme o julgamento dos recursos. Se o indeferimento se tornar definitivo, a candidatura não poderá prosseguir.

A anulação imediata dos votos é o caminho inevitável caso o indeferimento seja confirmado em última instância, o que exige a retotalização completa das vagas disputadas e altera a distribuição dos eleitos.

E o voto de quem está nessa situação

Deputados lideram a maior parte das candidaturas barradas

Os votos recebidos por candidatos com registro indeferido que estejam sob recurso são considerados anulados sub judice. Se a decisão que negou o registro for posteriormente revertida, os votos poderão ser validados.



Caso o indeferimento se torne definitivo, os votos não serão considerados válidos para o candidato.

Por isso, o resultado da apuração pode não representar imediatamente a definição definitiva sobre todos os votos recebidos por candidatos com registro ainda em disputa judicial.

Marçal, Arruda, Garotinho e Cunha

Pablo Marçal teve o registro de sua candidatura à Presidência da República indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A situação passou a ser ainda mais relevante para o eleitor depois da decisão da Justiça Eleitoral sobre o registro.

José Roberto Arruda, candidato ao governo do Distrito Federal, também teve o registro indeferido. O TSE manteve a decisão do TRE-DF em julgamento realizado em setembro.

No Rio de Janeiro, Anthony Garotinho teve o registro para o governo do estado indeferido pelo TRE-RJ. Em 29 de setembro, a Corte manteve a decisão em recurso apresentado pela defesa. O candidato informou que pretende recorrer ao TSE.

Eduardo Cunha, candidato a deputado federal por Minas Gerais, também teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral e recorre da decisão.

Quatro dias para conferir a situação

Com a votação marcada para 4 de outubro, o eleitor pode consultar a situação do candidato antes de confirmar o voto.

O DivulgaCandContas, sistema oficial da Justiça Eleitoral, reúne informações sobre os registros e permite verificar a situação de cada candidatura. O TSE alerta que o status pode mudar durante o processo eleitoral conforme novas decisões e recursos.

A regra que define o registro

Os pedidos de registro de candidatura são disciplinados pela Resolução TSE nº 23.609, que estabelece procedimentos para apresentação, análise, impugnação, julgamento e recurso.

Já as regras sobre os votos recebidos por candidaturas com registro indeferido e ainda sob recurso são tratadas pela legislação eleitoral e pelas normas do TSE sobre totalização.

Confira antes de votar

A consulta ao DivulgaCandContas permite localizar o candidato pelo nome, número, partido ou federação e verificar a situação do registro.