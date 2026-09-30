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Marçal, Garotinho, Arruda e Cunha estão entre os nomes barrados a quatro dias da eleição e situação ainda pode mexer com votos

Entenda o que acontece com o voto de quem aparece na urna com registro indeferido ou sob recurso e como consultar a situação do candidato

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 04:56

Situação sub judice mantém indefinição sobre a validade dos votos de candidatos indeferidos.
Decisões de recursos judiciais podem mudar o resultado da eleição após a contagem das urnas Crédito: Zileide Silva/TV Globo

Faltam quatro dias para o primeiro turno das eleições de 2026 e a situação de algumas candidaturas ainda está em disputa na Justiça Eleitoral. Entre os nomes conhecidos que tiveram o registro indeferido estão Pablo Marçal, José Roberto Arruda, Anthony Garotinho e Eduardo Cunha, em processos que ainda apresentam situações jurídicas diferentes.

Para o eleitor, a diferença é importante. Uma candidatura pode aparecer como “Concorrendo” no sistema e, ao mesmo tempo, ter o registro indicado como “Indeferido em prazo recursal ou com recurso”. Nesses casos, o candidato pode continuar na disputa enquanto houver recurso pendente. O destino dos votos, porém, depende do resultado do processo.

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No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons
Range Rover Velar tem preços que partem de R$ 380 mil (seminovos recentes) e ultrapassam os R$ 680 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 27 mil no Brasil. Divulgação, Ranger Rover por Divulgaçã/oRanger Rover
Volkswagen Nivus Highline custa entre R$ 145 mil e R$ 155 mil, gerando um IPVA anual estimado de cerca de R$ 5,8 mil a R$ 6,2 mil em estados com alíquota de 4%. Divulgação, Volkswagen por Divulgação/Volkswagen
No Brasil, SUVs Range Rover (como Velar, Sport e Vogue) combinam motores que vão do seis-cilindros híbrido ao V8 de mais de 500 cv, gerando um IPVA anual que varia de R$ 30 mil a mais de R$ 60 mil nas versões mais exclusivas. Divulgação, Range Rover por Divulgação, Range Rover
Com opções que vão da Ram Rampage nacional (a partir de R$ 250 mil) às importadas de grande porte como 1500, 2500 e 3500 (com motores V8 a gasolina de 400 cv ou seis-cilindros Cummins turbodiesel de até 377 cv), os modelos topo de linha chegam a ultrapassar os R$ 500 mil, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 10 mil e R$ 20 mil no Brasil.  Divulgação, Ram por Divulgação/Ram
No Brasil, Porsche 911 Turbo S zero-quilômetro ou recentes passam facilmente dos R$ 1,9 milhão a R$ 2,1 milhões, gerando um IPVA anual estimado que ultrapassa os R$ 75 mil em estados com alíquota cheia de 4%. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé varia entre R$ 650 mil (seminovos recentes) e ultrapassa os R$ 850 mil nas versões zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 26 mil e R$ 34 mil no Brasil (com possibilidade de desconto em estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Quadriciclo Polaris RZR Pro XP no mercado brasileiro, custa na faixa de R$ 190 mil a R$ 240 mil (conforme a configuração e os acessórios) e, por ter uso estritamente off-road em trilhas, pistas e fazendas, não passa pelo emplacamento rodoviário tradicional e é isento do IPVA convencional. Divulgação, Polaris por Divulgação/Polaris
Porsche 911 tem valor de mercado na faixa de R$ 900 mil a R$ 1,5 milhão a depender do ano e versão, gerando um IPVA anual estimado de até R$ 60 mil no Brasil. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Mercedes-Benz têm IPVA anual que facilmente supera a marca dos R$ 50 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação, Mercedes
O Jeep Compass tem preços que variam de R$ 180 mil a cerca de R$ 260 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 7 mil e R$ 10,5 mil no país. Divulgação, Jeep por Divulgação/Jeep
Mercedes-AMG GLE 63 S tem valor de mercado que varia de R$ 1,1 milhão a R$ 1,4 milhão (a depender do ano e configuração), gerando um IPVA anual estimado entre R$ 45 mil e R$ 55 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação/Mercedes
Jeep têm imposto anual varia de R$ 6 mil nas versões de entrada a mais de R$ 18 mil nos modelos importados mais extremos.  Divulgação, Jeep por Divulgação, Jeep
SUV BYD Song Plus tem preço sugerido na casa dos R$ 239 mil e conta com IPVA anual que varia de R$ 7 mil a R$ 9,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O BYD King é avaliado na faixa de R$ 175 mil a R$ 188 mil, contando com IPVA anual que varia de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O Chevrolet Captiva hoje atua no mercado de seminovos e usados com valores entre R$ 35 mil e R$ 60 mil (a depender do ano e conservação), tendo IPVA anual médio em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil — com unidades mais antigas já atingindo a faixa de isenção fiscal por idade da frota. Divulgação, Chevrolet por Divulgação/Chevrolet
Avaliado na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil (na versão Plus), o hatch BYD Dolphin têm um IPVA estimado de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil nas regiões sem incentivo fiscal — além de usufruir de isenção total em vários estados que zeram a alíquota para veículos puramente elétricos. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
No Brasil, o BYD Denza B5 com propulsão híbrida plug-in ou 100% elétrica, chegam via importação direta ou em projetos de expansão oficial com valores a partir de R$ 430 mil, tendo IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 17 mil em praças sem isenção para eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW X5 tem valores que variam de R$ 450 mil (seminovos recentes) a mais de R$ 800 mil nas opções zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 18 mil e R$ 32 mil em estados sem benefício fiscal. Divulgação, BMW por Divulgação, BMW
O compacto BYD Dolphin Mini custa a partir de R$ 115 mil a R$ 120 mil, o modelo oferece pacote completo de tecnologia e segurança, com IPVA anual estimado em cerca de R$ 4,5 mil em estados com alíquota cheia — mantendo a vantagem de isenção total de imposto e rodízio em regiões que incentivam a mobilidade 100% elétrica. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW 745 LE está avaliado na faixa de R$ 600 mil a R$ 640 mil, e tem IPVA anual estimado em cerca de R$ 25 mil, podendo contar com descontos ou isenções em estados que incentivam veículos eletricos. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
O modelo BMW M5 varia de relíquias de colecionador avaliadas entre R$ 200 mil e R$ 400 mil até unidades zero-quilômetro que passam de R$ 1 milhão — sendo que os modelos antigos de três décadas já contam com isenção total de IPVA na maioria dos estados brasileiros. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
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O que significa votar em candidato sub judice

O eleitor pode encontrar no DivulgaCandContas candidaturas que continuam aparecendo como “Concorrendo”, embora o registro esteja indeferido em prazo recursal ou com recurso. Segundo o TSE, isso ocorre porque a decisão que negou o registro ainda pode ser contestada.

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Nessa situação, a candidatura permanece sub judice. A legislação permite que o candidato continue praticando atos de campanha e tenha nome e foto mantidos na urna eletrônica enquanto o recurso estiver pendente.

Isso não significa que o registro tenha sido aprovado. A situação ainda pode mudar conforme o julgamento dos recursos. Se o indeferimento se tornar definitivo, a candidatura não poderá prosseguir.

A anulação imediata dos votos é o caminho inevitável caso o indeferimento seja confirmado em última instância, o que exige a retotalização completa das vagas disputadas e altera a distribuição dos eleitos.

E o voto de quem está nessa situação

Deputados lideram a maior parte das candidaturas barradas

Os votos recebidos por candidatos com registro indeferido que estejam sob recurso são considerados anulados sub judice. Se a decisão que negou o registro for posteriormente revertida, os votos poderão ser validados.

Caso o indeferimento se torne definitivo, os votos não serão considerados válidos para o candidato.

Por isso, o resultado da apuração pode não representar imediatamente a definição definitiva sobre todos os votos recebidos por candidatos com registro ainda em disputa judicial.

Marçal, Arruda, Garotinho e Cunha

Pablo Marçal teve o registro de sua candidatura à Presidência da República indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A situação passou a ser ainda mais relevante para o eleitor depois da decisão da Justiça Eleitoral sobre o registro.

José Roberto Arruda, candidato ao governo do Distrito Federal, também teve o registro indeferido. O TSE manteve a decisão do TRE-DF em julgamento realizado em setembro.

No Rio de Janeiro, Anthony Garotinho teve o registro para o governo do estado indeferido pelo TRE-RJ. Em 29 de setembro, a Corte manteve a decisão em recurso apresentado pela defesa. O candidato informou que pretende recorrer ao TSE.

Eduardo Cunha, candidato a deputado federal por Minas Gerais, também teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral e recorre da decisão.

Quatro dias para conferir a situação

Com a votação marcada para 4 de outubro, o eleitor pode consultar a situação do candidato antes de confirmar o voto.

O DivulgaCandContas, sistema oficial da Justiça Eleitoral, reúne informações sobre os registros e permite verificar a situação de cada candidatura. O TSE alerta que o status pode mudar durante o processo eleitoral conforme novas decisões e recursos.

A regra que define o registro

Os pedidos de registro de candidatura são disciplinados pela Resolução TSE nº 23.609, que estabelece procedimentos para apresentação, análise, impugnação, julgamento e recurso.

Já as regras sobre os votos recebidos por candidaturas com registro indeferido e ainda sob recurso são tratadas pela legislação eleitoral e pelas normas do TSE sobre totalização.

Confira antes de votar

A consulta ao DivulgaCandContas permite localizar o candidato pelo nome, número, partido ou federação e verificar a situação do registro.

A ferramenta também reúne informações sobre bens, propostas de governo, quando aplicável, arrecadação, despesas, doadores e fornecedores de campanha.

Tags:

Tse Eleição 2026 Justiça Eleitoral

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