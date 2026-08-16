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Marcelinho Carioca, Luís Fabiano e Edmundo têm maiores patrimônios entre ex-jogadores, com fortunas que variam de R$ 16 milhões a R$ 45 milhões

Ex-jogadores estão entre os oito nomes ligados ao futebol que disputam cargos eletivos e declararam bens à Justiça Eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Wladmir Pinheiro

  • Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:00

Ex-jogadores Marcelinho Carioca, Luís Fabiano e Edmundo têm maiores patrimônios entre boleiros Crédito: Arte Metrópoles / Carla Sena e Lara Abreu

Os ex-jogadores Marcelinho Carioca (Republicanos), Luís Fabiano (MDB) e Edmundo (PSDB) têm os maiores patrimônios declarados à Justiça Eleitoral entre os oito candidatos ligados ao futebol que disputam as eleições.

Candidato a deputado distrital, Marcelinho Carioca lidera a lista, com R$ 45,4 milhões em bens declarados. O valor representa um aumento em relação à disputa de 2018, quando o candidato informou R$ 14,85 mil em bens.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos

Fachada da mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Sala da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Sala da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Sala de jogos da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Canto gamer da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Academia da casa de Neymar em Santos por Reprodução/YouTube
Academia da casa de Neymar em Santos por Reprodução/YouTube
Sala de massagem da casa de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
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Fachada da mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli

Em seguida aparecem Luís Fabiano, candidato a deputado federal, com R$ 20,1 milhões, e Edmundo, que também disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, com R$ 16 milhões.

Edmundo declarou três participações societárias em quotas de capital, três ações e um empréstimo consórcio ainda não contemplado. Ele também listou um veículo modelo Audi Q8, dois empréstimos concedidos a terceiros, um depósito em conta corrente e uma previdência privada do tipo VGBL, segundo a revista Veja. O total de bens informado à Justiça Eleitoral é de R$ 16.059.865,50.

O ex-jogador Washington Coração Valente (MDB), candidato a deputado federal, declarou patrimônio de R$ 7,3 milhões. Na sequência está Alexandre Kalil (PDT), candidato ao governo de Minas Gerais, com R$ 5,9 milhões em bens.

Wanderley Luxemburgo (Podemos), que disputa uma vaga no Senado pelo Tocantins, declarou R$ 3,8 milhões em patrimônio.

Na outra ponta da lista, levantada pelo portal Metrópoles, está o ex-atacante Finazzi (MDB), candidato a deputado federal, com R$ 897 mil em bens declarados.

Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo e também candidato a deputado federal, apresentou o menor patrimônio entre os oito nomes. Ele declarou R$ 367,5 mil em bens à Justiça Eleitoral.

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