ELEIÇÕES

Marcos Rogério é eleito governador de Rondônia no primeiro turno

Estado tem 94, 68% das urnas apuradas

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:24

Marcos Rogério (PL) Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador bolsonarista Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia no primeiro turno das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, às 19h16, Marcos registrava 509.168 (57,02%) votos, com 94, 68% das urnas apuradas.

Em segundo lugar, segundo o TSE, ficou Adailton Furia (PSD), com 172.403 votos (19,31%), seguido por Hildon Chaves, com 130.914 votos (14,66%), e Expedito Netto (PT), com 69.855 votos (7,82%.

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